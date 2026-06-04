Sicurezza sul lavoro al Comune, affondo di Nigro: “Modica senza RSPP da cinque mesi, la Sindaca rischia sanzioni penali”

MODICA, 04 Giugno 2026 – Si accende il dibattito politico a Modica sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro comunali. Il consigliere comunale della lista “Siamo Modica”, Paolo Nigro, ha indirizzato una nota ufficiale dai toni stringenti alla Sindaca, Maria Monisteri Caschetto, segnalando una presunta e grave inadempienza burocratica che si trascinerebbe ormai dall’inizio dell’anno. Secondo quanto denunciato dall’esponente dell’opposizione, il Comune di Modica sarebbe privo della figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dallo scorso 31 dicembre.

Nigro ha sottolineato come la gestione dei gravosi impegni istituzionali quotidiani, tra inaugurazioni ed eventi, possa aver fatto sfuggire un dettaglio che definisce di non poco conto. A cinque mesi dalla scadenza, tuttavia, quella che viene descritta come una dimenticanza rischierebbe di trasformarsi in un problema serio per l’ente e per la stessa incolumità giuridica della prima cittadina. Il consigliere ha ricordato che, ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, il Sindaco riveste la qualifica di datore di lavoro e la nomina dell’RSPP rappresenta un obbligo di legge inderogabile e non delegabile a terzi.

L’affondo di Nigro si sposta poi sul piano delle pesanti responsabilità penali ed economiche previste dalla normativa vigente. La mancata nomina di questa figura prevede infatti la sanzione dell’arresto da quattro a otto mesi o, in alternativa, un’ammenda che può superare i settemila euro. Il consigliere ha tenuto a precisare che, trattandosi di sanzioni penali di natura strettamente personale, l’eventuale esborso economico non potrebbe in alcun modo gravare sulle casse comunali, già ampiamente provate, ma dovrebbe essere corrisposto direttamente con il patrimonio personale della prima cittadina.

Oltre all’aspetto puramente sanzionatorio, la nota solleva forti preoccupazioni per la tutela dei dipendenti e degli operatori comunali. In caso di sfortunato infortunio sul lavoro, l’assenza della figura dell’RSPP configurerebbe automaticamente una colpa specifica in capo al datore di lavoro. Questo scenario aprirebbe le porte a risarcimenti danni devastanti e alla contestazione di reati colposi, con il rischio concreto di un successivo intervento della Corte dei Conti per contestare il danno erariale direttamente all’amministratore responsabile dell’omissione.

Nel concludere il suo intervento, Paolo Nigro ha respinto ogni possibile strumentalizzazione della nota in chiave meramente polemica, ribadendo che l’iniziativa è mossa solo da uno spirito di sincera e collaborativa preoccupazione per le sorti del Comune. Il consigliere ha infine auspicato che l’amministrazione interrompa immediatamente quello che ha definito un lungo e ingiustificato letargo burocratico, sollecitando la Sindaca a firmare con massima urgenza la determina di nomina per sanare l’irregolarità e ripristinare la piena legalità nei rapporti di lavoro all’interno del municipio.

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