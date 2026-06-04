Ragusa, scattano i controlli dei Carabinieri su minicar e monopattini: pioggia di sanzioni

RAGUSA, 04 Giugno 2026 – Massima attenzione alla sicurezza sulle strade iblee, con un occhio di riguardo per i veicoli più diffusi tra i giovanissimi. I Carabinieri della Compagnia di Ragusa hanno fatto scattare una vasta operazione di controllo stradale, concentrando le verifiche in particolare sui conducenti di monopattini elettrici e di quadricicli leggeri, le cosiddette minicar, spesso guidate da minorenni a partire dai quattordici anni di età.

Nel corso del servizio sono state passate al setaccio decine di mezzi, facendo emergere diverse irregolarità e comportamenti al volante che mettono a rischio l’incolumità pubblica. Per quanto riguarda le minicar, l’infrazione più frequente e pericolosa riscontrata dai militari è stata il mancato uso delle cinture di sicurezza, un dispositivo salvavita obbligatorio per legge in ogni momento della marcia ma troppo spesso ignorato dai giovani conducenti.

Il capitolo più critico ha riguardato però i monopattini elettrici, finiti al centro di una stretta legata alle recenti novità normative. I controlli dell’Arma si sono concentrati sul rispetto dei nuovi obblighi di legge, che impongono a chi guida non solo l’uso del casco protettivo, ma anche l’esposizione del contrassegno identificativo personale e inamovibile, comunemente chiamato “targhino”. Al termine delle verifiche, i Carabinieri hanno individuato sei monopattini completamente sprovvisti di targa. Per i trasgressori sono scattate sanzioni pesanti, che per questo tipo di mancanza variano da 100 a 400 euro a violazione.

Il quadro normativo per i mezzi a due ruote elettrici si farà peraltro ancora più stringente a breve. I militari hanno infatti ricordato che è ormai alle porte l’introduzione dell’obbligo di assicurazione di responsabilità civile (RCA) legata al singolo monopattino. La nuova norma, che entrerà ufficialmente in vigore a partire dalla metà di luglio, prevederà sanzioni durissime per chi circola scoperto, incluso il sequestro immediato del mezzo. I Carabinieri hanno già annunciato che i controlli proseguiranno senza sosta anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza stradale e proteggere tutti gli utenti della strada.

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