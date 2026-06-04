Ispica, Fratelli d’Italia: Cafisi è la proposta politica più votata. Nessuna indicazione di voto per il ballottaggio

Ispica, 04 giugno 2026 – Fratelli d’Italia chiude questa tornata elettorale con un risultato di grande rilevanza politica: 1.310 voti al candidato sindaco Tonino Cafisi e 1.230 voti alle liste Fratelli d’Italia – Cafisi Sindaco, un consenso che conferma e consolida il percorso di crescita del partito sul territorio.

Si tratta del miglior dato politico emerso da queste elezioni per una proposta nuova, coerente e chiaramente riconoscibile, capace di raccogliere la fiducia di oltre mille cittadini nonostante Fratelli d’Italia fosse sostanzialmente assente dalle elezioni amministrative del 2020.

Un risultato che conferma, in termini percentuali, il consenso già ottenuto alle elezioni regionali ed europee e che rende Fratelli d’Italia e Tonino Cafisi la realtà politica più forte tra quelle che si sono presentate come alternativa agli schieramenti tradizionali.

A Tonino Cafisi va il ringraziamento più sincero per la passione, la credibilità e la determinazione con cui ha guidato questa sfida.

Un grazie altrettanto sentito va a tutti i candidati, ai militanti, ai sostenitori, ai parlamentari e ai cittadini che hanno scelto di credere in un progetto politico fondato su identità, serietà e coerenza.

In vista del ballottaggio, Fratelli d’Italia ribadisce una posizione chiara: non darà alcuna indicazione di voto.

Il rispetto della libertà di scelta dei propri elettori viene prima di qualsiasi valutazione tattica o opportunistica. Saranno i cittadini, come sempre, a decidere in piena autonomia chi dovrà guidare la città nei prossimi anni.

Del resto, il confronto che si apre riguarda due proposte politiche che, seppur con sfumature diverse, rappresentano entrambe esperienze già note alla comunità cittadina.

Per questo riteniamo che il nostro compito non sia orientare il voto ma rispettare la volontà e l’intelligenza dei nostri elettori.

Il dato politico che resta e che nessuno può ignorare è un altro:

1.310 cittadini hanno scelto Tonino Cafisi Sindaco e hanno dato vita a una comunità politica che oggi rappresenta una realtà solida, credibile e destinata a crescere.

Resta il rammarico per un risultato che avrebbe potuto essere diverso se l’intero centrodestra avesse saputo anteporre l’interesse della coalizione alle ambizioni dei singoli, costruendo un progetto realmente unitario e competitivo. Le divisioni, gli errori di valutazione e le scelte che avevamo contestato nei mesi scorsi hanno finito per indebolire l’area moderata e di centrodestra, consegnando alla città uno scenario che oggi appare evidente.

Non siamo interessati a rivendicare di aver avuto ragione. Siamo interessati a costruire il futuro.

Per questo Fratelli d’Italia continuerà il proprio percorso con ancora maggiore determinazione, forte del consenso ricevuto e della fiducia accordata da tanti cittadini.

Con Marco Santoro in Consiglio Comunale svolgeremo un’opposizione seria, rigorosa e responsabile. Controlleremo l’operato della futura amministrazione, avanzeremo proposte concrete e continueremo a difendere gli interessi della Città con lo stesso impegno di sempre.

Il risultato ottenuto non rappresenta un punto di arrivo ma l’inizio di una nuova fase politica.

Una fase che vede Fratelli d’Italia più forte, più radicata e più determinata a rappresentare la comunità cittadina.

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