Circolo Velico Kaucana prepara il Vela Day 2026 in programma domenica

Ragusa, 04 giugno 2026 – Il Circolo Velico Kaucana si prepara a vivere una giornata di festa e di sport con il Vela Day 2026, in programma domenica 7 giugno dalle 10 alle 17, iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Vela e sostenuta da Kinder Joy of Moving, dedicata alla scoperta della vela e alla promozione dei valori del mare e della socialità. L’evento, che si svolgerà presso la sede del Circolo velico Kaucana (Cvk), lungo la fascia costiera di Santa Croce Camerina, rappresenta un appuntamento ormai consolidato nel calendario nazionale e regionale, capace di avvicinare centinaia di giovani e famiglie al mondo della vela attraverso prove pratiche, attività ludiche e momenti di formazione.

Il presidente del Cvk, Nunzio Micieli, sottolinea come l’edizione 2026 segni un ulteriore passo avanti nella crescita del movimento velico sul territorio: «Il Vela Day è molto più di una giornata di sport: è un’occasione per trasmettere ai più giovani la passione per il mare e per la vela, valori che rappresentano la nostra identità. Negli ultimi anni abbiamo compiuto grandi progressi, sia sul piano organizzativo sia nella capacità di coinvolgere nuove generazioni. Il Circolo velico Kaucana ha saputo programmare con attenzione il futuro, investendo in formazione, sicurezza e inclusione».

Micieli aggiunge che la partecipazione alle precedenti edizioni ha registrato numeri in costante crescita, con un interesse sempre maggiore da parte delle scuole e delle famiglie. «Il nostro obiettivo — prosegue — è rendere la vela accessibile a tutti, anche a chi non l’ha mai provata. Vedere bambini e ragazzi sorridere mentre prendono confidenza con il vento e l’acqua è la migliore ricompensa per il lavoro che svolgiamo ogni giorno». Il Vela Day è il frutto di una sinergia che funziona. La Fiv, con il progetto Kinder Joy of Moving, ha dato un impulso straordinario alla diffusione della vela come disciplina educativa e sociale.

Il Circolo velico Kaucana, in collaborazione con alcuni istituti scolastici della provincia di Ragusa ha già iniziato, da questa settimana, i corsi di vela e windsurf a valere sul progetto Piano estate finanziato dal ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’appuntamento di domenica 7 giugno sarà dunque un’occasione per provare la vela e il windsurf, conoscere da vicino le attività del Circolo e vivere una giornata all’insegna dello sport e della condivisione. Il Circolo Velico Kaucana, affiliato Fiv, si trova in corso Oceano Indiano snc, Santa Croce Camerina.

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