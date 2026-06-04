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Economia | Ragusa

Avvio attività CAT, c è anche la sede territoriale di Confcooperative Ragusa a supporto

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Ragusa, 04 giugno 2026 – La sede territoriale di Confcooperative Ragusa comunica l’avvio delle attività CAT 2026, operative da lunedì 4 maggio fino al 31 luglio e, dopo la pausa estiva, dal 1° settembre al 18 dicembre. Si tratta di un calendario ampio e strutturato che coinvolge tutte le sedi provinciali siciliane, con l’obiettivo di garantire un servizio capillare, qualificato e costante a favore delle cooperative e degli operatori del territorio.
Dal 4 maggio al 5 giugno, gli sportelli territoriali sono aperti il giovedì dalle 9,30 alle 13,30 e il martedì dalle 15 alle 18. A partire dall’8 giugno e fino al 18 dicembre, le giornate di apertura saranno incrementate: lunedì e giovedì dalle 9,30 alle 13,30, martedì dalle 15 alle 18.
La sede di Ragusa, situata in via Aldo Licitra 9, continuerà a garantire il servizio attraverso l’addetta allo sportello Bartola Cavallo, assicurando assistenza continua alle cooperative del territorio.
Presso la sede regionale e nelle sedi di Palermo, Catania, Agrigento e Ragusa è inoltre attivo, dal 4 maggio, il servizio di assistenza qualificata nelle giornate di lunedì e giovedì (9,30–13,30) e martedì (15–18), con la presenza dei professionisti: Laura Chinnici, Stanislao Minuto, Daniele Amorosino, Luciano Ventura, Luciano Nicosia, Diego Guadagnino, Emanuele Lo Presti, Salvatore Sorge. L’apertura degli sportelli con due addetti sarà garantita dalla presenza di almeno uno di essi. Per l’accesso ai servizi è richiesto un curriculum aggiornato e firmato e un documento d’identità in corso di validità.
«L’avvio delle attività CAT 2026 rappresenta un momento importante per tutto il sistema cooperativo siciliano — afferma il presidente territoriale di Ragusa, Luca Campisi —. La nostra sede continuerà a essere un punto di riferimento stabile, offrendo supporto tecnico, amministrativo e di sviluppo alle cooperative del territorio. La programmazione di quest’anno è particolarmente articolata e ci consentirà di rispondere con maggiore efficacia alle esigenze delle imprese».
Il responsabile territoriale Emanuele Lo Presti, che figura anche tra gli esperti del servizio di assistenza qualificata, sottolinea l’importanza del lavoro di rete: «Il rafforzamento degli sportelli e l’ampliamento delle giornate di apertura sono un segnale concreto di vicinanza alle cooperative. L’assistenza su aggregazione, internazionalizzazione e sviluppo è oggi fondamentale per affrontare mercati sempre più complessi. Ragusa, in questo senso, vuole continuare a essere un laboratorio di buone pratiche e di crescita condivisa».

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