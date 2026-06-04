Modica, nuova luce in Contrada Quartarella: l’Assessore Armenia annuncia il ripristino dell’illuminazione

MODICA, 04 Giugno 2026 – Un intervento atteso da tempo restituisce finalmente sicurezza e visibilità a una delle zone periferiche più popolose del territorio modicano. È stata completata con successo l’operazione di ripristino e accensione dei corpi illuminanti in Contrada Quartarella, un traguardo che segna la fine di un lungo periodo di disagi per i residenti. I lavori hanno permesso di attivare complessivamente settanta pali della luce, molti dei quali non erano mai entrati in funzione prima d’ora, garantendo così una maggiore tranquillità e una migliore vivibilità all’intero quartiere.

L’operazione ha richiesto un impegno tecnico notevole da parte degli uffici comunali, soprattutto a causa delle difficili condizioni economiche in cui versa l’ente e dello stato di abbandono in cui si trovavano gli impianti. Gli agenti atmosferici e il passare del tempo avevano, infatti, logorato le strutture. Gli interventi hanno riguardato circa quaranta lanterne stradali: per una parte di queste, ormai totalmente compromesse, si è resa necessaria la completa sostituzione, mentre per le rimanenti i tecnici sono intervenuti in modo mirato sostituendo i singoli componenti danneggiati.

Oltre al ripristino dei punti luce, l’intervento ha introdotto una significativa innovazione tecnologica sul fronte della gestione della rete. All’interno dell’impianto è stato installato un cosiddetto sottoquadro elettrico. Si tratta di un dispositivo strategico che, in caso di guasto o corto circuito, permette di isolare e spegnere soltanto una piccola porzione della linea. In questo modo, l’illuminazione circostante rimarrà regolarmente attiva, evitando di far piombare l’intera contrada nel buio completo durante le operazioni di riparazione.

L’Assessore Piero Armenia ha espresso forte orgoglio per il risultato raggiunto, evidenziando come questo fosse un obiettivo prefissato sin dall’inizio del proprio mandato amministrativo. Armenia ha descritto l’opera come la dimostrazione tangibile di una buona politica, capace di trasformare gli impegni programmatici in atti concreti per il bene della collettività, tenendosi lontana dalle sterili polemiche. Un ringraziamento speciale è stato infine rivolto al personale del settore manutenzioni di Palazzo di Città, il cui lavoro solerte e attivo si è rivelato ancora una volta fondamentale per superare gli ostacoli operativi e dare risposte reali alle esigenze quotidiane dei cittadini.

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