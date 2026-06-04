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Incidente a catena sulla Statale 115 alle porte di Modica: traffico in tilt nei pressi del Ponte Guerrieri

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MODICA, 04 Giugno 2026 – Paura e pesanti disagi alla circolazione stradale nelle ultime ore lungo la Strada Statale 115, a causa di un tamponamento a catena che ha paralizzato uno degli snodi viari più nevralgici della città. L’incidente si è verificato in un tratto particolarmente trafficato dell’arteria, a breve distanza dal Ponte Guerrieri, coinvolgendo diversi veicoli in transito proprio mentre si dirigevano verso il centro urbano modicano.

La dinamica del sinistro, ancora in fase di esatto accertamento, ha visto l’impatto consecutivo di più mezzi. Ad avere la peggio nello scontro è stato il conducente di un furgone, per il quale si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118. L’uomo è stato prontamente soccorso sul posto, ma fortunatamente ha riportato solo lievi traumi legati al forte impatto del tamponamento. Illesi, secondo le prime informazioni trapelate, i conducenti e gli occupanti degli altri veicoli rimasti coinvolti nella carambola.

Le ripercussioni sulla viabilità sono state immediate e pesantissime. Trattandosi di una delle principali vie d’accesso a Modica, l’incidente ha provocato lunghe code e forti rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia, intrappolando decine di automobilisti soprattutto nelle fasi immediatamente successive allo scontro.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta tempestivamente una pattuglia dei Carabinieri. I militari dell’Arma si sono occupati sia dei rilievi di rito necessari a ricostruire le responsabilità del sinistro, sia della complessa gestione del flusso veicolare, operando per garantire la sicurezza della zona durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi. La circolazione lungo la carreggiata è tornata gradualmente alla normalità solo dopo che i veicoli incidentati sono stati rimossi e la sede stradale è stata messa in sicurezza. Gli accertamenti per stabilire le cause dell’impatto sono tuttora in corso.

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