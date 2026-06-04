Modica. Si chiude il 12° anno di “Occupiamoci di…” lavoro, formazione e nuove opportunità

Modica, 04 giugno 2026 – Si è svolta mercoledì 3 giugno, presso la biblioteca della chiesa di San Luca a Modica, l’assemblea conclusiva del gruppo di volontariato “Occupiamoci di…”, iniziativa che da dodici anni opera sul territorio con l’obiettivo di favorire l’incontro diretto tra chi cerca lavoro e chi offre opportunità occupazionali.

Nel corso degli anni, numerose persone hanno usufruito gratuitamente dei servizi offerti dal gruppo, dalla consultazione delle offerte di lavoro al supporto nella redazione dei curriculum vitae, trovando un importante punto di riferimento per il proprio percorso professionale.

Ad aprire i lavori è stato il formatore Filippo Corvo, ideatore e organizzatore dell’iniziativa, che ha ripercorso le attività svolte negli ultimi mesi soffermandosi anche sui recenti dati ISTAT. Ad aprile il tasso di disoccupazione nazionale si è attestato al 5,1%, mentre gli occupati sono aumentati dello 0,5%, pari a 123 mila unità. Un dato positivo che, tuttavia, secondo Corvo, deve essere accompagnato da una riflessione sulla qualità del lavoro e sulla sua capacità di garantire condizioni di vita dignitose.

Ampio spazio è stato dedicato alla formazione. La professoressa Mirella Spillicchi, referente della sede di Modica del CPIA di Ragusa, ha illustrato le opportunità formative rivolte a giovani e adulti, italiani e stranieri, dai 16 anni in su. Il Centro, diretto dalla dottoressa Anna Caratozzolo, propone percorsi per il conseguimento di titoli di studio, corsi di lingua italiana e formazione informatica, utili anche per l’acquisizione di punteggi nelle graduatorie ATA.

I servizi e le opportunità offerte dal Centro per l’Impiego di Modica sono stati presentati da Carmela Caccamo e Alessandro Cappello, che hanno distribuito materiale informativo e illustrato le posizioni lavorative attualmente disponibili nel territorio, sottolineando il ruolo fondamentale della formazione per migliorare competenze e occupabilità.

Particolarmente apprezzata la testimonianza di Claudio Candido, che ha raccontato il percorso che lo ha portato a trasformare la passione per falchi e poiane in una vera attività professionale. Oggi la sua esperienza è richiesta in eventi pubblici, manifestazioni, matrimoni e attività di pet therapy, dimostrando come passione, competenza e perseveranza possano diventare una concreta opportunità lavorativa.

Non sono mancate le offerte di lavoro presentate direttamente da imprenditori e professionisti presenti all’incontro. Salvatore Giannone ha annunciato la ricerca di giovani da inserire nella distribuzione e nel rifornimento di distributori automatici per conto di Espresso Srl. Jonny Cavallino, di Coldwell Banker, ha comunicato la ricerca di figure da impiegare nel marketing e nella gestione dei social media. Massimo Puccia, dell’omonima azienda modicana, ha invece illustrato le posizioni aperte per addetti alla selezione della plastica e dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, oltre alla ricerca di ragionieri per sostituzioni temporanee legate a maternità.

L’assemblea ha rappresentato anche un’importante occasione di confronto diretto tra aziende e persone in cerca di occupazione. Diversi partecipanti hanno consegnato curriculum vitae, raccolto contatti e ottenuto informazioni utili per futuri colloqui di lavoro.

Momenti di particolare intensità emotiva sono arrivati dalle testimonianze di Giorgio Agosta ed Emanuele Lo Presti. Agosta ha raccontato come dal dolore per la perdita del figlio Salvuccio sia nato un impegno concreto a favore dei giovani e della comunità attraverso l’Associazione Salvuccio Agosta, impegnata nella promozione di iniziative dedicate al lavoro, allo sport, alle famiglie e alla socializzazione.

Emanuele Lo Presti, direttore di Confcooperative Ragusa e Siracusa, ha invece evidenziato il valore della cooperazione e della collaborazione tra persone, associazioni e territori, illustrando anche le opportunità offerte dal Servizio Civile ai giovani tra i 18 e i 29 anni.

A concludere gli interventi è stato Giuseppe Alecci, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di costruire percorsi formativi sempre più aderenti alle esigenze delle imprese e del territorio, favorendo così un incontro più efficace tra domanda e offerta di lavoro.

Al termine dell’assemblea i volontari del gruppo “Occupiamoci di…” hanno ringraziato tutti i partecipanti e dato appuntamento al prossimo anno per l’avvio del tredicesimo anno di attività, confermando l’impegno a continuare a sostenere chi cerca nuove opportunità professionali e di crescita personale.

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