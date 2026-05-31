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Cronaca | News in primo piano | Pozzallo

Domenica di svago si trasforma in tragedia: motociclista di Pozzallo muore sulla statale 115 Gela-Licata

l centauro si è scontrato violentemente con un'auto. Traffico fortemente rallentato e indagini in corso per ricostruire la dinamica del drammatico incidente
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BUTERA, 31 Maggio 2026. Doveva essere una domenica di relax, sole e svago in sella alla propria passione, ma si è bruscamente trasformata in tragedia. Un giovane motociclista originario di Pozzallo, 35enne,  ha perso la vita nelle prime ore di questa mattina a causa di un terribile incidente stradale lungo la strada statale 115, nel tratto che collega Gela a Licata.

Secondo le prime stringate ricostruzioni, il giovane viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, si è scontrato violentemente con un’autovettura. L’impatto è stato fatale: la violenza del colpo non ha lasciato scampo al centauro, sbalzato dal mezzo.

Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi medici del 118, per il motociclista non c’è stato nulla da fare; i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate.

Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi di rito, gestire la viabilità e avviare le indagini necessarie a stabilire l’esatta dinamica e le responsabilità del tragico scontro.

La notizia ha gettato nello sconforto la comunità di Pozzallo, che si stringe attorno al dolore della famiglia della giovane vittima. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sull’identità del centauro e sull’esatta dinamica del drammatico impatto.

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