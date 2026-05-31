Ciclismo su strada: la Motyka Bike School si fa onore alla II^ tappa di Palermo

Modica, 31 maggio 2026 – Continuano ad arrivare risultati di valore per i ciclisti della Motyka Bike School Modica.

Dopo gli ottimi risultati ottenuti in mountain bike, infatti, ieri a Palermo, i giovani del sodalizio giallonero hanno confermato il loro valore e la loro crescita anche nella seconda tappa su strada, mettendo in vetrina, le loro qualità e la loro grinta e ottenendo piazzamenti di spessore che hanno permesso al team modicano di piazzarsi al primo posto nella classifica delle società partecipanti alla kermesse nel capoluogo siciliano.

Nella categoria G1M, la Motyka Bike School ha sfiorato il podio con Carlo Andrea Borgese che ha conquistato la quarta posizione.

Gradino più alto del podio, invece, per Santiago Borgese che ha dominato nella categoria G2M.

Podio anche nella categoria G4M, dove Simone Adamo ha tagliato il traguardo al secondo posto. Nella stessa categoria non è da sottovalutare l’ottimo quarto posto ottenuto da Nicolò Tagliarini.

La Motyka Bike School Modica si è messa in evidenza anche nella categoria G5M, dove al terzo posto si è classificato Dominik Borgese. Gradino più basso del podio anche nella categoria G5F con Bruna Maria Puccia.

“Siamo veramente felici delle prestazioni dei nostri piccoli campioni – dichiara lo staff tecnico della Motyka Bike School – perchè al di la degli ottimi piazzamenti ottenuti, i nostri atleti hanno dimostrato di avere delle ottime qualità anche nelle competizioni su strada. Chiudere al primo posto tra le società presenti a Palermo -continuano – è per noi tutti motivo di orgoglio, ma è soprattutto importante per i nostri ragazzi che raccolgono i frutti del duro lavoro che stiamo portando avanti sul territorio. Un risultato – concludono – che è merito anche delle famiglie dei nostri atleti, che ci supportano e supportano nel nostro cammino. A loro e ai nostri sponsor va il nostro grazie sperando di continuare a pedalare sempre con questo spirito sportivo e di divertimento”.

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