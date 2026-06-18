Calcio. Terremoto societario in casa ASD Pozzallo: si dimette in blocco l’intera dirigenza

POZZALLO, 18 Giugno 2026 – Si chiude improvvisamente un capitolo importante per l’ASD Pozzallo. Con una decisione che scuote l’ambiente sportivo locale, un folto gruppo di figure chiave della società ha rassegnato ufficialmente le dimissioni dai rispettivi incarichi.

A lasciare i quadri societari sono i vertici e l’anima organizzativa del club: il Direttore Generale Rosario Iozzia (nella foto), il Vicepresidente Vincenzo Pellegrino, i Team Manager della prima squadra Francesco Strabone e Gianluigi Memoli, il Responsabile del Settore Giovanile Alessandro Maiolino, il Segretario Fabio Trigilia e i Dirigenti Filippo Conforto, Carmelo Cuzzolino e Giuseppe Incatasciato.

Secondo quanto emerso, si tratta di una scelta personale ma strettamente condivisa dai firmatari. Una decisione maturata in seguito ad alcune recenti scelte societarie e alle dinamiche interne che si sono create nell’ultimo periodo. Fattori che hanno spinto ciascuno dei componenti, in piena autonomia e dopo attente valutazioni, a ritenere non più rimandabile l’interruzione del proprio percorso all’interno del Pozzallo.

L’addio alla società azzurra non coincide però con un abbandono definitivo del mondo del calcio. I dirigenti dimissionari hanno, infatti, annunciato l’intenzione di staccare la spina per un pò: “Intraprenderemo un periodo di pausa dall’attività sportiva e dirigenziale della durata di almeno un anno. Questo tempo sarà dedicato alla riflessione, alla programmazione e alla valutazione di nuove progettualità.”

L’obiettivo dichiarato è quello di ricaricare le batterie per poi ripartire con un nuovo progetto, solido e ambizioso, che continui a mettere al centro i valori sani dello sport, la valorizzazione dei giovani, la passione e il forte attaccamento al territorio.

In questo momento di formale distacco, l’ex gruppo dirigente ci tiene a non dimenticare chi ha condiviso con loro le fatiche e i successi sul campo. Viene espresso infatti un sincero e profondo ringraziamento a tutti i tesserati, ai collaboratori, agli atleti e ai tifosi, ringraziati per il cammino fatto insieme, per la fiducia dimostrata e per il sostegno costante ricevuto durante tutta questa esperienza sportiva.

Resta ora da capire come l’ASD Pozzallo assorbirà questo durissimo colpo e quali saranno le prossime mosse per ridisegnare l’assetto societario in vista del futuro.

Salva