Niscemi, scattano i controlli della Polizia in vista dell’estate: sanzionati un pub e un dj set

NISCEMI, 18 Giugno 2026 – Con l’approssimarsi della stagione estiva, si accendono i riflettori sulla movida e sul rispetto delle regole a Niscemi. Su disposizione del Questore della Provincia di Caltanissetta, Marco Giambra, la Polizia di Stato ha avviato una serie di verifiche a tappeto per garantire la sicurezza, contrastare gli illeciti amministrativi, vigilare sul divieto di vendita di alcol ai minori e, non ultimo, tutelare il riposo dei residenti.

L’operazione ha visto l’azione congiunta dei poliziotti del locale Commissariato insieme al personale dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, del Sian di Caltanissetta, della Siae di Gela e della Polizia locale.

Durante le ispezioni, gli agenti hanno riscontrato diverse irregolarità all’interno di un pub situato nel cuore del centro storico di Niscemi. Al titolare dell’esercizio commerciale sono state contestate varie violazioni, tra cui: occupazione abusiva del suolo pubblico, per aver posizionato tavoli e strutture sul marciapiede antistante l’attività senza la necessaria autorizzazione, mancata esposizione del cartello riportante l’orario di lavoro giornaliero, mancanza dell’abbonamento Siae per la diffusione di musica d’ambiente.

I controlli hanno riguardato anche gli eventi e l’intrattenimento musicale. Nel mirino delle forze dell’ordine sono finiti gli organizzatori di una serata con “dj set”, a cui sono state elevate pesanti sanzioni. L’evento, infatti, è risultato privo delle licenze fondamentali. Le violazioni contestate riguardano: l”occupazione del suolo pubblico senza permesso, la mancanza dell’autorizzazione comunale per lo svolgimento di serate di pubblico spettacolo, l’assenza della documentazione sulla valutazione di impatto acustico, necessaria per prevenire il disturbo della quiete pubblica.

I controlli di questi giorni rappresentano solo il primo passo di una strategia più ampia. Dalla Questura fanno sapere che analoghi interventi sono già stati programmati su tutto il territorio della provincia di Caltanissetta e proseguiranno con capillarità nelle prossime settimane, per assicurare un’estate sicura e nel rispetto delle regole.

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