Ammodernamento energetico pubblico: approvati gli schemi progettuali di Modica e Ragusa

Palermo, 17 giugno 2026 – Importante svolta per l’ammodernamento e l’efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica dei Comuni di Modica e Ragusa. Il Dipartimento Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha inserito le istanze dei due comuni nell’elenco delle operazioni ammissibili all’Azione 2.1.3 del P.R. FESR Sicilia 2021/2027. Per il capoluogo l’importo ammonta a 3.473.651,38, mentre per quanto riguarda il Comune di Modica l’operazione, strutturata tramite un modello di Project Financing ad iniziativa privata presentato dalla società City Green Light., prevede un quadro economico complessivo di 5.555.292,51 euro. Il contributo regionale richiesto e dichiarato ammissibile ammonta a 2.722.093,33 euro, mentre la restante quota sarà a carico del partner privato, che si assumerà i rischi di costruzione e disponibilità, garantendo la gestione operativa e la manutenzione per i successivi 15 anni. Il piano prevede una drastica riduzione dei consumi energetici e un profondo restyling tecnologico: Sull’importante traguardo è intervenuto direttamente il parlamentare regionale On. Ignazio Abbate, che ha seguito da vicino l’evoluzione dell’iter finanziario a Palermo: “Tra il 2015 e il 2016, nel corso del mio primo mandato da Sindaco, avevamo dato il via ad un percorso virtuoso che ha portato alla progressiva sostituzione ed integrazione del patrimonio dei corpi illuminanti in tutto il territorio di Modica. Vecchie lampade alogene furono sostituite con nuovi LED dal minore impatto ambientale, minori costi di gestione e migliori condizioni di visibilità. Oggi buona parte di quei corpi hanno concluso o stanno per concludere il loro percorso di vita e necessitano di una nuova sostituzione. Modica ha presentato un progetto di sostituzione di ben 9 mila corpi illuminanti che si tradurranno in un ulteriore, drastico risparmio per le casse comunali, grazie all’utilizzo di una nuova tecnologia di ultimissima generazione, estremamente competitiva rispetto a quella già moderna installata durante il mio periodo da Sindaco. Abbiamo messo a disposizione i fondi per tutta la regione e ho seguito l’iter personalmente in Commissione Bilancio. Ci tengo a ringraziare sentitamente l’Assessore Roberto Colaianni e il Direttore Generale Salvatore Frittitta per il grande lavoro svolto. Attenzione, però: parliamo al momento di uno schema ammissibile al finanziamento. Adesso serve il progetto vero e proprio da inviare all’Assessorato in tempi celeri, affinché l’ammissibilità si trasformi in un finanziamento concreto. Invito pertanto l’Amministrazione Comunale di Modica ad avviare subito l’iter progettuale definitivo ed esecutivo per non rischiare di perdere questa preziosa opportunità di rinnovamento energetico”.

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