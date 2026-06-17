  • 17 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 17 Giugno 2026 -
Politica | Pozzallo

Caso “Buco di Raganzino”: promesse mancate e cantiere fantasma. FDI Pozzallo attacca: “Basta prese in giro”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 17 giugno 2026 – Fratelli d’Italia Pozzallo torna a sollevare con forza la questione legata al “buco di Raganzino”, denunciando l’ennesimo immobilismo da parte dell’amministrazione comunale e il mancato rispetto degli impegni presi di fronte alla cittadinanza.
I fatti risalgono allo scorso 30 Aprile 2026, data in cui il consigliere comunale di FDI Pozzallo, Enzo Pisana, ha ufficialmente protocollato un’interrogazione mirata a fare chiarezza sui tempi di recupero e messa in sicurezza della zona. Durante il successivo dibattito in Consiglio Comunale, il Sindaco aveva fornito rassicurazioni precise, garantendo che i lavori sarebbero partiti in concomitanza con la chiusura dei complessi scolastici.
Ad oggi, 17 Giugno 2026, le scuole hanno ormai sbarrato i battenti, ma della ditta incaricata e dell’avvio degli interventi non vi è alcuna traccia. Non si registra alcun movimento nel perimetro del cantiere, né è stata rilasciata alcuna comunicazione ufficiale per spiegare questo nuovo stop.
Lancia l’ennesimo allarme il coordinatore cittadino del partito, Luca Susino, che non usa giri di parole per descrivere la situazione:
“Siamo ormai al limite dell’assurdo. Non si può continuare a gestire la cosa pubblica con questo livello di approssimazione. Chiediamo spiegazioni trasparenti e immediate: i cittadini di Pozzallo hanno il diritto di sapere perché una promessa fatta nell’aula massima del Consiglio sia stata ancora una volta disattesa. Basta prese in giro.”

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube