Ragusa. Si conclude il corso per assaggiatori di formaggio indetto da ONAF

Ragusa, 17 giugno 2026 – Si conclude il corso per assaggiatori di formaggio indetto da ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi)

nell’ambito delle manifestazioni di “Ragusa – Città del Formaggio 2026”.

Si è trattato di un corso di primo livello che ha visto la partecipazione di 32 iscritti tra operatori del settore GDO della vendita, produttori lattiero caseari e semplici appassionati di formaggi. Il piano di studi prevedeva lo svolgimento di 10 lezioni, della durata di 2 ore ciascuna, con argomentazioni a 360 gradi sul mondo dei formaggi.

Le prime lezioni vertevano sulle metodiche di assaggio dei formaggi, ma già dalla terza lezione si è focalizzata l’attenzione sulle caratteristiche del latte. Largo spazio è stato dato alle tecniche di caseificazione, dalla materia prima alla diversa lavorazione a seconda della tipologia di formaggio che si vuole ottenere. Non sono mancate le lezioni riguardanti la cultura e la normativa casearia, l’abbinamento dei formaggi col vino e la tecnica di taglio.

Nel complesso sono state degustate oltre 30 tipologie diverse di formaggio, e per ognuna di esse è stata fatta un’attenta descrizione sia dal punto visivo che organolettico, al fine di esaltarne le qualità e a volte anche i difetti. A conclusione del corso, i partecipanti sono stati valutati in una sessione di esami finali che ha previsto una prova scritta, una prova pratica con la degustazione e la compilazione di una scheda descrittiva e un colloquio orale.

“Siamo giunti a metà di questo 2026 e guardando il calendario non possiamo che essere soddisfatti – dichiara l’assessora allo Sviluppo Economico, Catia Pasta –. Molti degli appuntamenti in programma sono stati già realizzati e conclusi con successo, registrando un’ottima risposta come nel caso di Formaggi in Festa o di questo corso ONAF. Il nostro percorso di valorizzazione, però, è tutt’altro che terminato: il secondo semestre sarà ricco e intenso, con tantissime iniziative ancora in cantiere pronte a dare ulteriore slancio alle nostre eccellenze enogastronomico e al tessuto economico locale.”

Un ringraziamento va all’azienda Progetto Natura che ha ospitato la sede del corso, ai docenti che sono intervenuti da tutta Italia, a Pietro Pappalardo (responsabile ONAF Sicilia), al direttore del corso nella figura del Maestro ONAF Antonio Difalco, alla delegazione Provinciale ONAF Ragusa formata da Guglielmo Portelli e Giovanni Farina.

Il prossimo appuntamento per i corsisti è fissato per la fine di luglio, quando si terrà la cerimonia ufficiale di investitura per questi nuovi assaggiatori di formaggi di primo livello ONAF, alla presenza di rappresentanti nazionali e regionali dell’Organizzazione.

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