“Nel Cuore della Misericordia”: il Correttore Nazionale in visita alla Misericordia di Modica

Modica, 17 giugno 2026 – Si è svolta presso la Misericordia di Modica la visita del Correttore Nazionale, Franco Agostinelli, inserita nel percorso “Nel Cuore della Misericordia”, promosso per rafforzare il dialogo e la comunione tra la Confederazione Nazionale e le realtà territoriali.

L’incontro ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell’associazione, dei componenti degli organi direttivi, dei responsabili di settore, dei confratelli, del nuovo Correttore Spirituale della Misericordia di Modica padre Antonello Abbate e di Andrea del Bianco di Area Valori Misericordia d’Italia che ha accompagnato il Correttore durante le visite.

La visita ha rappresentato un’importante occasione di confronto, ascolto e condivisione sulle sfide che le Misericordie sono chiamate ad affrontare nel contesto sociale attuale.

Nel corso dell’incontro, il Correttore Nazionale ha ribadito l’importanza di coniugare l’efficienza e la crescita operativa delle associazioni con una costante attenzione alla dimensione valoriale e spirituale che costituisce il fondamento dell’identità delle Misericordie. “Ricordatevi che noi siamo Misericordia, e abbiamo questa missione da portare avanti, aiutare il prossimo ed esserci per la nostra comunità”

Ampio spazio è stato dedicato all’ascolto delle esperienze locali, delle aspettative e delle prospettive future, in un dialogo aperto e costruttivo con i presenti.

Particolare attenzione è stata rivolta al ruolo dei Correttori e degli assistenti spirituali, chiamati a sostenere il cammino associativo attraverso la testimonianza evangelica e l’accompagnamento delle confraternite. È stata sottolineata la necessità di promuovere una sempre maggiore partecipazione e corresponsabilità nella vita delle Misericordie, affinché il servizio ai più fragili sia espressione concreta dei valori di fraternità, carità e misericordia.

“Vi faccio i complimenti per le attività che svolgete-ha dichiarato a conclusione della visita il Correttore Nazionale-che sono per me una grande testimonianza che mi porterò come ricordo di questa visita alla Misericordia di Modica. Vi auguro buon cammino perché dobbiamo continuare a camminare per dare speranza a tante persone che incontrerete nel vostro servizio”

La Misericordia di Modica nella persona del suo Governatore Dott. Angelo Gugliotta esprime gratitudine per la visita ricevuta, che ha rappresentato un momento significativo di crescita associativa e spirituale, confermando il forte legame con la Confederazione Nazionale e l’impegno comune a favore delle persone e delle comunità più bisognose.

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