Il Cioccolato di Modica IGP vola al Ferrara Summer Festival: un incarto speciale per il Modica Gospel Academy e il patrimonio UNESCO

MODICA/FERRARA, 17 Giugno 2026 – Il Cioccolato di Modica IGP si fa ambasciatore della musica e del talento siciliano in uno dei palcoscenici estivi più prestigiosi d’Italia, siglando un ideale incontro tra due culle della bellezza e della storia. In occasione della straordinaria esibizione dell’Italian Gospel Choir al Ferrara Summer Festival, prevista per domenica 21 giugno, alle 21, in Piazza Ariostea, il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica ha annunciato il lancio di un incarto speciale dedicato all’evento.

L’appuntamento non sarà solo un trionfo di note, ma anche un ponte culturale tra due realtà d’eccellenza: Ferrara, straordinaria città del Rinascimento, e Modica, perla del barocco del Val di Noto, sono infatti entrambe culle di storia e arte riconosciute dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Il Consorzio per la Tutela del Cioccolato IGP di Modica diventa anche partnership.

Su questo prestigioso palcoscenico ferrarese salirà un imponente coro di oltre trecento elementi provenienti da tutta la penisola. Tra di loro, a rappresentare l’eccellenza corale siciliana, ci saranno 13 componenti della Modica Gospel Academy: 12 coristi d’eccezione guidati dal loro direttore, il Maestro Giorgio Rizza.

Appresa la notizia di questo importantissimo appuntamento artistico nazionale, il direttore del Consorzio di Tutela, Nino Scivoletto, ha voluto manifestare concretamente l’orgoglio della città della Contea. Scivoletto ha contattato personalmente il Maestro Rizza e il presidente dell’Italian Gospel Choir, Francesco Zarbano, per comunicare la decisione di realizzare una speciale veste grafica celebrativa per la celebre barretta IGP. Questo speciale incarto, oltre a celebrare il legame tra le due città d’arte, entrerà a far parte ufficialmente della bacheca dei grandi eventi custodita presso il Museo del Cioccolato di Modica.

Il direttore del Consorzio, Nino Scivoletto, ha spiegato che non si poteva rimanere indifferenti di fronte a un evento nazionale di tale portata, che vede la convocazione di ben 12 coristi del Modica Gospel Academy oltre al loro maestro Giorgio Rizza. Si tratta di un gemellaggio con le molteplici corali italiane che Modica e il suo cioccolato IGP non potevano perdere, unendo idealmente due città che condividono il prestigioso riconoscimento di Patrimoni dell’Umanità UNESCO.

La partecipazione della delegazione modicana e il tributo del Consorzio di Tutela testimoniano, ancora una volta, la capacità del Cioccolato di Modica IGP di farsi veicolo di promozione delle eccellenze del territorio, fondendo la dolcezza della sua tradizione artigianale con la grande musica, sotto il cielo di una splendida città d’arte.

Il progetto è stato reso possibile grazie al contributo di numerosi partner del territorio, tra cui Pollo Modicanello, Sfizi Golosi “U Nicu”, La Legumeria, Farmacia Floridia, Gruppo Inventa, Il Valentino, Start Palestra, Bar Fucsia Modica, Fitness Club di Pozzallo, Officina Basile e Laboratorio 78 G. Ragusa.

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