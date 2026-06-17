Fuga di gas vicino all’ex Emaia a Vittoria: chiusa la SP 18 per Santa Croce, Vigili del Fuoco sul posto

VITTORIA, 17 Giugno 2026 – Momenti di forte apprensione questa mattina a Vittoria, nei pressi della zona dell’ex fiera Emaia. Durante alcuni lavori di scavo, i macchinari hanno accidentalmente tranciato una tubazione principale, provocando una massiccia ed evidente fuga di gas.

Sul posto è immediatamente scattato l’allarme. Una vera e propria task force dei Vigili del Fuoco è attualmente impegnata sul luogo dell’incidente per mettere in sicurezza l’intera area, monitorare i livelli di saturazione dell’aria e coordinare le delicate operazioni di riparazione del danno insieme ai tecnici della rete gas.

Viabilità in tilt: strade chiuse e percorsi alternativi

Per garantire l’incolumità pubblica e permettere ai soccorritori di operare in totale sicurezza, le autorità hanno disposto la chiusura immediata al traffico della Strada Provinciale 18 (SP 18), nel tratto che collega Vittoria a Santa Croce Camerina.

Il traffico veicolare è attualmente deviato. Per tutti gli automobilisti in transito la deviazione obbligatoria prevede il seguente itinerario:

Percorso alternativo: Utilizzare la Strada Provinciale 17 (SP 17) in direzione Scoglitti per poi raccordarsi con le arterie secondarie.

Si raccomanda la massima prudenza e di evitare la zona dell’ex Emaia fino a quando l’emergenza non sarà completamente rientrata e la carreggiata riaperta al normale flusso automobilistico.

Foto di Franco Assenza

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