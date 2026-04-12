Il voto ungherese e i timori di Orban…l’opinione di Rita Faletti

Il sovranista Orban è una spina nel fianco dell’Ue, un amico di Putin, di Trump e di Israele, e dopo l’inizio della guerra di Washington e Gerusalemme contro Teheran, un potenziale amico del regime iraniano al quale ha offerto la collaborazione dei servizi segreti ungheresi. “Siamo disponibili”. Una posizione complicata, quella del premier magiaro, in un momento delicato della sua carriera politica. L’Ungheria sta per andare alle urne e Orban non è tanto sicuro di essere riconfermato. Si può capire, ma il suo è il tipico esempio di chi ha fatto tutto da solo per cacciarsi nei guai. La presenza di JD Vance a Budapest, per sostenere la campagna elettorale di uno dei due o tre premier europei che vanno a genio all’Amministrazione Trump, non è servita a far cambiare il sentimento degli ungheresi sul loro primo ministro scopertamente troppo vicino a Putin e ora al suo alleato, il regime iraniano. Su questo, Vance ha preferito soprassedere, e ricordare invece che i pager, che nel 2024 Israele aveva fatto esplodere nelle tasche di membri di Hezbollah, erano stati fabbricati un Ungheria. Un passo falso che Orban aveva dovuto giustificare, assicurando gli ayatollah che i cercapersone, che portavano il marchio di un’azienda taiwanese, erano stati prodotti in Ungheria in forza di un accordo di licenza. Risolta la questione con l’allora Guida suprema, Alì Khamenei, rimane il fatto che la politica ufficiale di Orban è di sostegno a Israele, dettaglio non trascurabile né per la Repubblica islamica né per i paesi europei che non hanno apprezzato la visita di Netanyahu a Budapest un anno fa. Ma sappiamo che le critiche a Israele e al suo governo sono gli esorcismi europei a eventuali minacciose fatwe iraniane. Sull’amicizia con Putin, Orban si sente tranquillo. Ha cercato di bloccare in ogni modo le sanzioni di Bruxelles contro la Russia e osteggiato von der Leyen che intende erogare un prestito di 90 miliardi a Kyiv. A questo proposito, corrono voci di telefonate intercorse tra il ministro degli Esteri ungherese e Lavrov per fermare il prestito e, allo stesso tempo, coordinare un piano per aiutare miliardari, aziende e banche russe ad ottenere esenzioni dalle sanzioni imposte dalla Ue. Il che non disturberebbe l’Amministrazione americana che con lo zar simpatizza e appoggia la tesi del premier ungherese secondo cui Bruxelles e Ucraina interferirebbero nella campagna elettorale. In questo tourbillon di alleanze e amicizie, Orban si muove agilmente, copre una parte e ne lascia scoperta un’altra, nell’indifferenza di chi quel modello lo ha sperimentato prima di lui con un certo successo. Il suo problema è tutto interno. Deve vedersela con un avversario agguerrito che i sondaggi danno avanti di 20 punti. E’ Peter Magyar, il leader del partito Tisza.

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