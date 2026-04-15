Paura sulla ex SS 115 a Modica: autocarro in fiamme in Contrada Caitina

MODICA – Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di oggi lungo la ex Strada Statale 115, in corrispondenza di Contrada Caitina. Un autocarro di grosse dimensioni, che trasportava un mezzo meccanico di tipo bobcat, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre era in marcia.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe divampato rapidamente dal vano motore del pesante veicolo. L’autista, accortosi tempestivamente del fumo e delle prime lingue di fuoco, ha avuto la prontezza di fermare il mezzo e ad abbandonare l’abitacolo prima che l’incendio si propagasse all’intera cabina e al carico. Fortunatamente, l’uomo è rimasto illeso, anche se visibilmente scosso.

Sul posto è scattato immediatamente l’allarme, portando alla mobilitazione di diverse forze dell’ordine e mezzi di soccorso: Vigili del Fuoco che hanno lavorato intensamente per domare le fiamme ed evitare che il rogo coinvolgesse la vegetazione circostante o altri veicoli in transito, la Polizia Locale: Impegnata nella gestione della viabilità, che ha subito pesanti rallentamenti per permettere le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, e la Polizia di Stato.

Disagi alla circolazione

Il tratto di strada interessato è rimasto parzialmente interdetto al traffico per oltre un’ora. Una colonna di fumo nero è rimasta visibile da gran parte della città di Modica per tutto il tempo dell’intervento. Le operazioni di rimozione del mezzo e del bobcat danneggiato sono tuttora in corso.

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