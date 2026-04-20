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Cultura | Scicli

Scicli, alla Libreria Don Chisciotte l’incontro con gli autori del libro “Gippittì”

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Scicli, 20 Aprile 2026 – Un appuntamento dedicato alla creatività e al racconto del territorio quello previsto per il prossimo mercoledì 22 aprile nel cuore di Scicli. La Libreria Don Chisciotte, ormai punto di riferimento per il fermento culturale locale, ospiterà alle 18:30 l’incontro con gli autori del progetto “Gippittì, tre generazioni a confronto e un’intelligenza artificiale”.

Protagonisti della serata saranno Fabio Pizzirani e Mariagrazia Basile, che condivideranno con il pubblico la genesi e l’ispirazione dietro la loro opera. “Gippittì”, che già dal nome richiama suggestioni legate alla sicilianità e alla terra, si presenta come un viaggio narrativo e visivo capace di dialogare con le radici e l’immaginario dell’isola.

A guidare la conversazione e approfondire i temi del libro sarà il giornalista Saro Cannizzaro, la cui esperienza modererà il confronto tra gli autori e i lettori, esplorando le sfumature di un lavoro che promette di emozionare e far riflettere.

L’evento si inserisce nel ricco calendario di incontri primaverili della libreria, confermando Scicli come centro nevralgico di una cultura viva, fatta di volti, storie e partecipazione. L’ingresso è libero e rappresenta un’occasione imperdibile per chiunque voglia riscoprire, attraverso la letteratura e il dialogo, il fascino dei racconti d’autore.

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