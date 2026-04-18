Rigenerazione del centro storico: in consiglio riemergono proposte già avanzate nel 2021

Modica, 18 aprile 2026 – Si sta assistendo in questo periodo al rinnovato interesse verso il rilancio dei centri storici di Modica — in particolare Modica Bassa, Modica Alta e il quartiere Dente — dove negli ultimi giorni si registra un vivace fermento di idee finalizzate a contrastare il declino e lo spopolamento. Un’attenzione che giunge dopo anni in cui, secondo quanto evidenziato, numerose proposte avanzate sia dall’esterno sia all’interno del Consiglio comunale non avevano trovato adeguato ascolto. Tra queste, viene richiamata la mozione presentata il 29 gennaio 2021 dall’allora consigliere comunale Marcello Medica, relativa al progetto “Case a 1 euro”, successivamente respinta. La proposta partiva dalla constatazione del progressivo abbandono di diversi quartieri del centro storico — tra cui Sant’Andrea, San Paolo, San Girolamo, Casale, Vignazza, Cartellone, Catena, Monserrato e Santa Lucia — e individuava nella strategia del ripopolamento una possibile risposta. Il progetto prevedeva la cessione simbolica di immobili a un euro, vincolata all’impegno da parte degli acquirenti di procedere alla ristrutturazione entro tempi definiti, con garanzie fideiussorie a tutela dell’ente. Gli immobili avrebbero potuto essere destinati a uso abitativo o a finalità turistico-ricettive, come B&B o albergo diffuso. La mozione impegnava inoltre l’amministrazione a censire gli immobili in stato di abbandono, avviare interlocuzioni con i proprietari e svolgere un ruolo di intermediazione tra domanda e offerta, accompagnato da misure di incentivazione fiscale per gli interventi di recupero edilizio. Secondo quanto sottolineato, iniziative analoghe adottate in altri comuni italiani hanno prodotto effetti positivi, contribuendo alla riattivazione del mercato immobiliare e allo sviluppo economico dei territori interessati. Non manca, infine, un rilievo critico nei confronti dell’attuale posizione del Movimento 5 Stelle, accusato di non riconoscere il valore della proposta a suo tempo avanzata. Alla luce di ciò, viene espresso l’auspicio che il progetto “Case a 1 euro” possa essere recuperato e inserito tra le azioni concrete per la riqualificazione e il rilancio dei centri storici cittadini.

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