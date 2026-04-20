Modica. Rinnovato il Consiglio Direttivo di “Ipso Facto”: nuove energie per un’associazione di donne per le donne

Modica, 20 aprile 2026 – Si è svolta domenica 19 aprile l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Ipso Facto di Modica, un momento significativo di partecipazione e condivisione che ha visto una sentita presenza delle socie e l’ingresso ufficiale delle nuove aderenti, alla loro prima esperienza assembleare.

L’incontro ha rappresentato non solo un passaggio istituzionale fondamentale, ma anche un’occasione per rafforzare i valori fondanti dell’associazione: ascolto, solidarietà e crescita collettiva. In particolare, l’accoglienza delle nuove socie ha portato entusiasmo e nuove prospettive, confermando la vitalità di una realtà che si configura sempre più come uno spazio attivo di confronto e sostegno reciproco tra donne.

Punto centrale dell’assemblea è stato il rinnovo del Consiglio Direttivo. A seguito delle votazioni, è stata rieletta Presidente la professoressa Teresa Floridia.

Fanno parte del nuovo Consiglio Direttivo:

-le dottoresse psicologhe Simona Gugliotta, Rosita Solarino e Virginia De Maio,

-l’avvocata Laura Vernuccio, la consulente legale Sabina Di Tommasi,

-la professoressa Domenica D’Amico.

Il nuovo direttivo, espressione di competenze professionali diversificate e sensibilità condivise, avrà tra i suoi principali obiettivi il percorso di crescita dell’associazione attraverso il passaggio dallo sportello antiviolenza “Fuori Dall’Ombra” a un vero e proprio centro antiviolenza, rafforzando così i servizi di accoglienza, supporto e tutela per le donne.

L’Associazione Ipso Facto si conferma così come uno spazio vivo e inclusivo: un’associazione di donne per le donne, capace di generare relazioni, opportunità e cambiamento sul territorio.

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