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Acate | Politica

Acate, il sindaco Fidone: “Nessun omicidio, basta allarmismi ingiustificati”

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Acate, 20 Aprile 2026 – Nessun omicidio, nessun fatto di sangue. A ribadirlo con fermezza è il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, intervenuto pubblicamente per spegnere sul nascere le notizie prive di fondamento che, nelle ultime ore, hanno alimentato allarmismi e ricostruzioni distorte tra la cittadinanza e sui social network.

«Voglio chiarire pubblicamente – afferma con decisione il primo cittadino – che ad Acate non è avvenuto nessun omicidio e non c’è stato alcun fatto di sangue. Qualsiasi voce che riporti il contrario non è basata su alcun fatto realmente accaduto nella nostra comunità». Fidone ha espresso forte rammarico per la facilità con cui il nome della città viene associato a episodi deplorevoli senza alcuna verifica preventiva: «Spiace constatare come si cerchi ancora una volta di trascinare Acate in narrazioni negative, diffondendo notizie prive di ogni riscontro».

Secondo quanto ricostruito da fonti istituzionali, la confusione sarebbe nata dal ritrovamento del corpo senza vita di un uomo di nazionalità marocchina in territorio di Marina di Acate. Tuttavia, il decesso non presenta alcun segno di violenza: le prime verifiche condotte dalle autorità competenti riconducono la morte a cause naturali. L’episodio, dunque, non ha alcun collegamento con dinamiche criminali o ipotesi di reato.

 

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