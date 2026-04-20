Insediamento Moscato Iacp, Campo(M5s): “Ennesima casella occupata dal centrodestra”

Ragusa, 20 aprile 2026 – “Non ci appassionano le nomine politiche, anzi le abbiamo sempre contestate. E non fa eccezione quella dell’Iacp di Ragusa, dove Giovanni Moscato, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia ed ex sindaco di Vittoria, assume oggi la guida dell’ente”. Lo dice la deputata regionale del M5S, Stefania Campo che continua: “Parliamo di una scelta tutta politica e partitocratica, non della selezione di un profilo tecnico con competenze specifiche nel settore abitativo. L’ennesima casella occupata dai partiti del centrodestra, con quella spregiudicatezza amministrativa che consiste nel distribuire incarichi tra fedelissimi per poi chiamarla meritocrazia. Detto questo – precisa Campo – non faremo opposizione pregiudiziale. Proprio perché Moscato conosce bene il territorio e arriva da Vittoria, sa perfettamente quanto siano gravi l’emergenza abitativa e i pignoramenti delle prime abitazioni che colpiscono quella città e, più in generale, tutta la provincia di Ragusa. Abbiamo anche proposto all’Assemblea Regionale Siciliana, nell’ambito di un disegno di legge, che l’Iacp possa farsi carico di chi perde la prima casa. Conosciamo e abbiamo già denunciato in passato le problematiche dell’Istituto. Per questo vigileremo con rigore e saremo inflessibili: meno propaganda e più risultati concreti su edilizia residenziale pubblica, graduatorie, manutenzioni e sostegno alle famiglie in difficoltà. Questo è il nostro compito di controllo e vigilanza nei confronti del governo di destra guidato da Renato Schifani”.

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