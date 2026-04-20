  • 20 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 20 Aprile 2026 -
Politica regionale | Ragusa

Insediamento Moscato Iacp, Campo(M5s): “Ennesima casella occupata dal centrodestra”

"Conosciamo emergenza abitativa: saremo inflessibili"
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 20 aprile 2026 – “Non ci appassionano le nomine politiche, anzi le abbiamo sempre contestate. E non fa eccezione quella dell’Iacp di Ragusa, dove Giovanni Moscato, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia ed ex sindaco di Vittoria, assume oggi la guida dell’ente”. Lo dice la deputata regionale del M5S, Stefania Campo che continua: “Parliamo di una scelta tutta politica e partitocratica, non della selezione di un profilo tecnico con competenze specifiche nel settore abitativo. L’ennesima casella occupata dai partiti del centrodestra, con quella spregiudicatezza amministrativa che consiste nel distribuire incarichi tra fedelissimi per poi chiamarla meritocrazia. Detto questo – precisa Campo – non faremo opposizione pregiudiziale. Proprio perché Moscato conosce bene il territorio e arriva da Vittoria, sa perfettamente quanto siano gravi l’emergenza abitativa e i pignoramenti delle prime abitazioni che colpiscono quella città e, più in generale, tutta la provincia di Ragusa. Abbiamo anche proposto all’Assemblea Regionale Siciliana, nell’ambito di un disegno di legge, che l’Iacp possa farsi carico di chi perde la prima casa. Conosciamo e abbiamo già denunciato in passato le problematiche dell’Istituto. Per questo vigileremo con rigore e saremo inflessibili: meno propaganda e più risultati concreti su edilizia residenziale pubblica, graduatorie, manutenzioni e sostegno alle famiglie in difficoltà. Questo è il nostro compito di controllo e vigilanza nei confronti del governo di destra guidato da Renato Schifani”.

© Riproduzione riservata
597686

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube