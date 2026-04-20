Mountain Bike: alla XCO dei Monti Iblei primo posto di società per la Motyka Modica

Modica, 20 aprile 2026 – Chi ben comincia è a metà dell’opera. Detto che calza a pennello per i ciclisti della Motyka Modica che hanno ottenuto risultati di rilievo alla XCO dei Monti Iblei, kermesse valida anche come prima tappa di Coppa Sicilia di mountain bike.

La “Truppa” modicana presente con ben 17 giovanissimi, infatti,oltre a ottenere diversi podi di categoria si è piazzata al primo posto nella

Classifica

Delle società presenti.

La giornata si è aperta con la performance dei MPG che hanno incuriosito e dato spettacolo anche se per loro non è stata stilata classifica in quanto considerata una categoria Promozionale.

Subito dopo è iniziata la kermesse agonistica che per la Motyka Modica si è aperta con il ventottesimo posto nella categoria GM1 di Carlo Andrea Barone al suo esordio in una competizione agonistica.

Nella categoria G2M, invece, Santiago Borgese ha conquistato il secondo posto, mentre Giuseppe Agosta ha concluso la sua performance in dodicesima posizione.

Nella categoria G4M, invece, Nicolò Tagliarini è salito sul gradino più alto del podio precedendo al traguardo il suo compagno di squadra Simone Adamo, che si è dovuto accontentare (si fa per dire) della seconda posizione. Nella stessa categoria di rilievo anche l’ottavo posto di Gabriele Aprile. Sempre nella G4 M, Lorenzo Cassarino ha concluso al diciottesimo posto e Thomas Cataudella ha battezzato il suo esordio chiudendo in ventiquattresima posizione.

Risultati di rilievo sono arrivati anche nella categoria G5F con il secondo posto di Bruna Maria Puccia. Nella stessa categoria, ma al maschile, ancora meglio ha fatto Dominik Borgese che si è classificato al primo posto, mentre Saro Cicero ha concluso in trentaquattresima posizione.

“La prima gara stagionale – dichiara Arianna Melilli – è sempre la più emozionante, perchè oltre a segnare il ritorno alle competizioni, fa vedere la paura dell’esordio (per alcuni), oltre alla concentrazione e la voglia di lottare con i propri limiti, le proprie emozioni e le proprie sfide interiori dei nostri giovanissimi atleti. Noi – continua – siamo convinti e crediamo fermamente che chi nello sport lotta e allo stesso tempo si diverte è un coraggioso e al di la dei risultati che ottiene, vince sempre. Chiudiamo questa prima competizione al primo posto per quanto riguarda la classifica a squadre -conclude Arianna Melilli – quindi bravi tutti e un ringraziamento ai coach Laura Melilli e Rosario Tagliarini, che con grande dedizione e impegno svolgono un lavoro importantissimo per la crescita dei nostri giovani atleti”.

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