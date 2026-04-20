Modica, al via il percorso per il rilancio del centro storico: incontro il 28 aprile

Modica, 20 aprile 2026 – Si terrà il prossimo 28 aprile alle ore 11:00, presso la Sala Spadaro, un incontro istituzionale propedeutico alla costituzione del tavolo tecnico dedicato al centro storico della città. La convocazione è stata promossa dal sindaco Maria Monisteri, dall’assessore Piero Armenia e dalla presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo. L’incontro rappresenta il primo passo verso l’avvio di un confronto operativo tra amministrazione e territorio, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete e condivise per il rilancio e la valorizzazione del centro storico. Tra i temi al centro del dibattito anche la definizione dei criteri per l’istituzione di un tavolo tecnico permanente che possa garantire continuità e incisività all’azione amministrativa. L’iniziativa si configura come un momento di dialogo e collaborazione tra istituzioni, cittadini e stakeholder locali, volto a costruire percorsi efficaci e sostenibili per il futuro della città. A sottolineare l’importanza dell’appuntamento è la presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo: «Questo incontro rappresenta un passaggio fondamentale per avviare un percorso serio e condiviso sul centro storico, così come emerso durante la seduta consiliare aperta. È necessario mettere a sistema idee e competenze, definendo criteri chiari e obiettivi concreti per dare risposte efficaci alla città». L’amministrazione punta dunque a trasformare il confronto in azioni concrete, coinvolgendo attivamente il territorio in un processo di pianificazione strategica per il cuore storico di Modica.

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