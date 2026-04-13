San Giorgio come un eroe Marvel: il trailer della Locostudio divide e incanta Modica

Modica, 13 aprile 2026 – Un boato assordante, la terra che trema e l’imponente facciata barocca del Duomo di San Giorgio che si sbriciola sotto i colpi di una battaglia epica. Non è la scena dell’ultimo blockbuster hollywoodiano, ma il cuore del video virale realizzato da Francesco Turlà, fondatore della Locostudio, che sta letteralmente infiammando i social. Con oltre 140 mila visualizzazioni, il trailer trasforma il Santo Cavaliere in un protagonista da fantasy puro, trasportando la tradizione secolare della festa di Modica in una dimensione cinematografica finora inesplorata per il territorio. L’opera nasce da un ricordo d’infanzia: lo stupore di un bambino di otto anni di fronte a quel simulacro che sembrava “pulsare di vita propria”. Ma Turlà, classe 1980 cresciuto con i film d’azione e le illustrazioni di Larry Elmore, ha deciso di andare oltre l’iconografia ecclesiastica.”Il mio è un approccio laico,” ha dichiarato l’autore, “legato a un immaginario d’azione costruito attorno alla figura dell’eroe solitario.” Una visione che strizza l’occhio a Dungeons & Dragons, dove il drago non è solo un simbolo del male, ma una creatura ancestrale inserita in un contesto epico.Ciò che ha scosso maggiormente l’opinione pubblica è stata la scelta, coraggiosa e calcolata, di mostrare la distruzione del Duomo. Un’immagine potente che ha colpito al cuore l’identità dei modicani. “Sapevo che inserire un’immagine forte come il crollo del Duomo avrebbe scosso gli animi,” ammette Turlà. “Ma l’obiettivo era proprio questo: sottrarre lo spettatore a una fruizione passiva.” Mentre il neorealismo italiano ci ha abituati a una rappresentazione aderente al reale, Turlà rivendica il diritto alla spettacolarizzazione. La sua strategia comunicativa ha centrato il bersaglio: il video non è solo stato visto, ma è diventato oggetto di dibattito acceso tra chi vede nel video un omaggio moderno e chi, invece, fatica ad accettare una rilettura così “distruttiva” dei simboli sacri. Al di là delle polemiche, resta un dato tecnico e culturale impressionante. La qualità del video e la capacità di narrare il territorio attraverso linguaggi globali dimostrano che la tradizione può evolversi. Il San Giorgio di Turlà non è più solo il patrono di una città, ma un eroe universale capace di sfidare il mostro in una Modica che diventa, per pochi minuti, il centro di un universo fantastico.

Il dibattito resta aperto: è possibile innovare senza scandalizzare? Forse no. E in un’epoca di algoritmi e attenzione frammentata, il video della Locostudio ha dimostrato che il “fascino ancestrale” di San Giorgio è ancora capace di fermare il tempo, anche solo per la durata di un reel.

https://www.facebook.com/reel/1427861671991126

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