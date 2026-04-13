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Tragedia al Porto di Pozzallo: è deceduto il 78enne trapanese vittima dello scontro con un tir

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POZZALLO, 13 Aprile 2026 – Non ce l’ha fatta il 78enne originario della provincia di Trapani rimasto coinvolto, nella mattinata di oggi, in un gravissimo incidente stradale nei pressi dell’area portuale di Pozzallo. L’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale di Modica a causa della gravità delle ferite riportate.
Il drammatico sinistro si è verificato intorno a mezzogiorno sulla strada che conduce allo scalo marittimo pozzallese. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, lo scooter condotto dall’anziano si è scontrato violentemente con un mezzo pesante (Tir).
L’impatto è stato estremamente violento: l’uomo è stato sbalzato dalla sella finendo rovinosamente sull’asfalto. I primi testimoni hanno subito allertato i soccorsi, descrivendo una situazione critica sin dai primi istanti.
Sul posto è intervenuta tempestivamente un’ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure sul luogo dell’incidente nel tentativo di stabilizzare il 78enne, apparso subito in condizioni disperate. Nonostante il trasferimento d’urgenza verso il nosocomio più vicino, il cuore dell’uomo ha cessato di battere poco dopo. La polizia locale ha eseguito i rilievi ed ha sequestrato i veicoli.

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