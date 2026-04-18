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Far West a Pozzallo: rissa in Piazza Rimembranza, giovane colpito al volto

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POZZALLO, 18 Aprile 2026 – Notte di violenza e tensione nel cuore di Pozzallo. La centralissima Piazza Rimembranza, consueto luogo di ritrovo cittadino, si è trasformata nell’arena di un brutale inseguimento che ha seminato il panico tra i presenti.
Secondo le prime ricostruzioni, un giovane di nazionalità tunisina è stato inseguito lungo le vie del centro da due uomini del posto. La fuga è terminata bruscamente quando i due sono riusciti a raggiungere il giovane, colpendolo con violenza al volto.

Poco prima di essere raggiunto, nel disperato tentativo di scoraggiare i suoi inseguitori e difendersi, il giovane ha raccolto una pietra scagliandola verso la strada. Il lancio ha sfiorato alcune auto in transito in quel momento; fortunatamente, nonostante il forte rischio per gli automobilisti, non si sono registrati danni a persone o veicoli.

Sul posto sono intervenute prontamente le volanti dei Carabinieri. Al loro arrivo, tuttavia, gli aggressori si erano già dileguati, rendendo difficile l’identificazione immediata. I militari dell’Arma hanno proceduto a raccogliere le testimonianze dei presenti e a prendere atto dell’accaduto per avviare le indagini del caso.

Resta da chiarire la dinamica che ha scatenato la furia dei due aggressori. L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle zone centrali della città, specialmente durante le ore notturne

© Riproduzione riservata
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