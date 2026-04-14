Modica, il Centro Storico si mobilita: grande partecipazione alla prima del Comitato

MODICA, 14 Aprile 2026 – Una sala gremita e un dibattito serrato, ma sempre costruttivo. Si è svolta ieri la prima riunione del neocostituito Comitato Centro Storico Modica, un appuntamento che ha segnato un punto di svolta nel dialogo civile della città. Residenti, commercianti e investitori si sono ritrovati uniti da un obiettivo comune: la salvaguardia e il rilancio del cuore pulsante della città della Contea.

L’incontro ha fatto emergere una fotografia chiara: esiste una Modica viva che non vuole restare a guardare il declino del proprio centro. Durante la serata, caratterizzata da un clima di estremo rispetto, sono state avanzate proposte concrete su pilastri fondamentali: richiesta di una città più pulita e presidiata; gestione più efficiente delle strisce blu e dei parcheggi; necessità di bilanciare le esigenze di chi abita il centro, di chi ci lavora e dei turisti.

«I problemi sono comuni ed è altrettanto comune la volontà di contribuire a invertire la rotta», hanno ribadito i portavoce del Comitato, sottolineando come l’investimento fatto negli anni da molti privati meriti una visione politica di ampio respiro.

Nonostante la spinta propositiva dei cittadini, l’entusiasmo è stato frenato da una nota di forte rammarico riguardante i rapporti con l’amministrazione comunale. Al centro della polemica c’è la delibera sui “temporary store”, approvata dalla Giunta lo scorso 8 aprile.

Il Comitato contesta con forza sia le tempistiche che il metodo:

mancata concertazione (la decisione è arrivata a pochi giorni dal Consiglio Comunale aperto previsto per il 15 aprile, ignorando le richieste di confronto), assenza di regole merceologiche (nonostante le rassicurazioni fornite in precedenza dal Sindaco e dall’Assessore al ramo, non sono state inserite regolamentazioni sulle tipologie di prodotti vendibili, rischiando di danneggiare le attività commerciali storiche che “resistono” nel centro).

La misura era già stata bocciata in passato poiché ritenuta potenzialmente dannosa per l’equilibrio economico locale.

«La domanda che sorge spontanea è semplice: non si poteva attendere ancora qualche giorno per ascoltare davvero la comunità?»

Il Comitato Centro Storico di Modica non chiude le porte, ma chiede un cambio di passo immediato. La disponibilità al dialogo resta ferma, ma la richiesta è chiara: la collaborazione tra istituzioni e cittadini deve essere reale e non solo formale.

L’appuntamento di domani, 15 aprile, in occasione del Consiglio Comunale aperto, si preannuncia dunque decisivo per capire se l’amministrazione sarà pronta a recepire le istanze di una comunità che ha deciso di riprendersi la parola.

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