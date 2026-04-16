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Verso una Modica Partecipata: la proposta del Comitato Centro Storico

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MODICA, 16 Aprile 2026 – Il recente Consiglio Comunale aperto ha segnato un punto di svolta nel dialogo tra istituzioni e cittadinanza. Il Comitato Centro Storico Modica, nel ringraziare per la fiducia accordata, accoglie con favore questo primo passo, considerandolo l’inizio di un percorso necessario di ascolto e lavoro concreto per il bene della comunità.
Tuttavia, affinché il confronto non rimanga un episodio isolato, il Comitato punta a trasformare il dialogo in azione permanente attraverso tre direttrici fondamentali:
1. Continuità del Confronto
A breve verrà convocata un’assemblea pubblica successiva al Consiglio. L’obiettivo è mantenere vivo il dibattito e permettere ai cittadini di contribuire attivamente alla definizione delle priorità urbane e sociali.
2. Un Tavolo Tecnico più Inclusivo
La richiesta centrale alle istituzioni è l’istituzione immediata di un tavolo tecnico operativo. Il Comitato ne chiede però un ampliamento significativo: la proposta è quella di raddoppiare il numero dei partecipanti rispetto a quanto inizialmente prospettato. Una base più ampia è l’unica garanzia per una rappresentanza democratica e capillare.
3. Rappresentanza Totale
L’apertura del tavolo tecnico deve, secondo il Comitato, rispecchiare l’anima complessa della città, includendo:
• Delegati per ogni quartiere, per dare voce alle diverse anime del territorio;
• Giovani e anziani, unendo l’energia dell’innovazione all’esperienza della memoria;
• Cittadini non residenti, coloro che, pur vivendo altrove, mantengono un profondo legame affettivo e partecipano attivamente alla vita di Modica.
“Siamo convinti che la democrazia partecipata sia l’unica strada possibile per costruire soluzioni efficaci e durature e per immaginare insieme il futuro della comunità.”
Il messaggio del Comitato Centro Storico Modica è chiaro: il futuro della città si scrive insieme, attraverso una collaborazione che sia tecnica nei modi ma profondamente umana e collettiva negli obiettivi.

© Riproduzione riservata
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1 commento su “Verso una Modica Partecipata: la proposta del Comitato Centro Storico”

  1. Razio

    Per me è tutto inutile.
    Si deve lavorare sulle teste delle persone, dei cittadini, occorre far cambiare loro le abitudini. E’ un processo culturale lungo come è avvenuto in tante altre città di prossimità come è Modica aventi centri storici più o meno difficili da raggiungere o da riassettare. Si possono avviare tutti i consigli comunali ed istituire i comitati che si vogliono ma affinché tutto funzioni e si evolva è necessario che la gente cambi idea su come vivere le città ed i centri storici.
    Le infrastrutture rappresentano senza dubbio il perno di qualsiasi decisione ma lo stile di vita deve essere cambiato con regole che favoriscono le scelte migliori per la città.

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