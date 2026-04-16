Verso una Modica Partecipata: la proposta del Comitato Centro Storico

MODICA, 16 Aprile 2026 – Il recente Consiglio Comunale aperto ha segnato un punto di svolta nel dialogo tra istituzioni e cittadinanza. Il Comitato Centro Storico Modica, nel ringraziare per la fiducia accordata, accoglie con favore questo primo passo, considerandolo l’inizio di un percorso necessario di ascolto e lavoro concreto per il bene della comunità.

Tuttavia, affinché il confronto non rimanga un episodio isolato, il Comitato punta a trasformare il dialogo in azione permanente attraverso tre direttrici fondamentali:

1. Continuità del Confronto

A breve verrà convocata un’assemblea pubblica successiva al Consiglio. L’obiettivo è mantenere vivo il dibattito e permettere ai cittadini di contribuire attivamente alla definizione delle priorità urbane e sociali.

2. Un Tavolo Tecnico più Inclusivo

La richiesta centrale alle istituzioni è l’istituzione immediata di un tavolo tecnico operativo. Il Comitato ne chiede però un ampliamento significativo: la proposta è quella di raddoppiare il numero dei partecipanti rispetto a quanto inizialmente prospettato. Una base più ampia è l’unica garanzia per una rappresentanza democratica e capillare.

3. Rappresentanza Totale

L’apertura del tavolo tecnico deve, secondo il Comitato, rispecchiare l’anima complessa della città, includendo:

• Delegati per ogni quartiere, per dare voce alle diverse anime del territorio;

• Giovani e anziani, unendo l’energia dell’innovazione all’esperienza della memoria;

• Cittadini non residenti, coloro che, pur vivendo altrove, mantengono un profondo legame affettivo e partecipano attivamente alla vita di Modica.

“Siamo convinti che la democrazia partecipata sia l’unica strada possibile per costruire soluzioni efficaci e durature e per immaginare insieme il futuro della comunità.”

Il messaggio del Comitato Centro Storico Modica è chiaro: il futuro della città si scrive insieme, attraverso una collaborazione che sia tecnica nei modi ma profondamente umana e collettiva negli obiettivi.

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