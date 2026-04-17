Ragusa, colpo allo spaccio e alle armi: arrestato un ventenne dalla Squadra Mobile

RAGUSA, 17 Aprile 2026 – Gli uomini della Squadra Mobile di Ragusa, nel corso di un’operazione mirata, hanno tratto in arresto un ventenne italiano colto in flagranza di reato con le pesanti accuse di spaccio e detenzione di armi clandestine.

Il blitz è scattato all’interno dell’abitazione del giovane, dove gli investigatori hanno rinvenuto un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Nello specifico, sono stati sequestrati 47 grammi di cocaina e mezzo panetto di hashish, insieme a tutto l’occorrente per la pesatura e il confezionamento. Diverse dosi erano già state preparate e risultavano pronte per essere immesse sul mercato illegale della città. Durante la perquisizione, gli agenti hanno inoltre rinvenuto la somma di 1.625 euro in contanti, ritenuta il guadagno dell’attività di spaccio condotta fino a quel momento.

Il quadro criminale si è ulteriormente aggravato quando l’ispezione ha permesso di scoprire un piccolo arsenale: una pistola calibro 7.65 modificata, dunque classificata come arma clandestina, completa del relativo munizionamento, e una pistola scacciacani priva del previsto tappo rosso.

Il profilo del giovane arrestato era già noto alle autorità, essendo lo stesso sottoposto alla misura alternativa della messa in prova per precedenti reati. Dopo le formalità di rito, il ventenne è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa, restando a disposizione della Procura della Repubblica.

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