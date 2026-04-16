Scicli, domani l’ultimo saluto a Franco Musumeci

SCICLI, 16 Aprile 2026 – Si terranno domani, venerdì 17 aprile, alle ore 17.00, presso il Santuario di Santa Maria La Nova di Scicli, i funerali di Franco Musumeci, il ristoratore di 65 anni deceduto nei giorni scorsi, all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. L’imprenditore sciclitano era ricoverato da circa tre settimane nel reparto di terapia intensiva, dove era giunto in condizioni critiche a seguito di un grave incidente stradale avvenuto lo scorso 23 marzo lungo la vecchia provinciale Modica–Marina di Modica, in contrada Zappulla. La notizia della scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in città. Musumeci era conosciuto per la sua attività imprenditoriale, titolare del ristorante-pizzeria “Al Galeone” sulla litoranea di Sampieri, e all’inizio degli anni Novanta già titolare del ristorante “Malibù” a Scicli e del “Malibù 2” a Sampieri.

Franco Musumeci, oltre ad essere stato un grande professionista della ristorazione, era una persona solare ed empatica, in grado di percepire, comprendere e condividere le emozioni e i pensieri altrui, “mettendosi nei loro panni” senza giudicare. Appassionato di animali e cavalli, era un grande cultore delle tradizioni folkloristiche di Scicli, tant’è che, nel corso degli anni, allestì un piccolo museo personale con cui mostrava orgoglioso agli amici, spettacolari carretti siciliani e finimenti per i cavalli (sella, staffe, testiera, cavezza, redini, imbragature, martingale e pettorali). Innumerevoli sono stati in questi giorni gli attesti di cordoglio e vicinanza fatti arrivati alla famiglia, amici e clienti ne lodano le sue qualità umane e professionali. Uno su tutti in particolare ha lasciato il segno: è la dedica del figlio Matteo al papà Franco: “Non sei più dove eri, ma sei ovunque io sia. La tua guida è incisa nei miei passi e il tuo amore nel mio battito. Ciao papa ❤️”.

L’ultimo saluto a Franco Musumeci sarà dato, venerdì pomeriggio, alle ore 17, nel Santuario cittadino “Maria Santissima della Pietà” a Santa Maria La Nova.

La redazione di RTM Modica, si unisce al dolore che ha colpito la famiglia e porge sentite condoglianze.

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