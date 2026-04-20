Comiso. Contributo finalizzato all’accesso delle abitazioni in locazione

Comiso, 20 aprile 2026 – Contributo finalizzato all’accesso delle abitazioni in locazione, previsto dall’art. 57 della L.R. 05 gennaio 2026 n 1. L’annuncio dell’assessore ai Servizi Sociali e politiche della famiglia, Salvatore Romano.

” Il Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, nei limiti dello stanziamento disponibile, pari a € 5000.000,00, prevede l’assegnazione di un contributo annuo di € 3.000,00 ai nuclei familiari composti da almeno tre persone, con un ISEE non superiore a € 10.000,00 basato sui redditi dell’anno 2024 – spiega l’assessore – . Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo di legge, prevede un incremento annuo di € 200,00 per ogni ulteriore figlio dell’intestatario oltre il primo. E’ possibile presentare l’istanza entro il 2 settembre 2026 e – conclude Salvatore Romano – sia il bando, sia la relativa documentazione si possono scaricare dalla home page del sito istituzionale del comune, www.comune.comiso.rg.it, alla voce “contributo finalizzato all’accesso delle abitazioni in locazione”

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