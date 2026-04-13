“L’esilio della notte”: un libro di Pisana con significati metafisici…di Giuseppina Rando

La poesia di Domenico Pisana è sempre convincente e riflessiva.

Pierfranco Bruni, nell’ottima prefazione, scrive: è una poesia che “ crea e ricrea…un tracciato che è dentro la nostra esistenza di uomini, la nostra esistenza di poesie e di poeti. Un viaggio sempre incompiuto.”

Si avverte in effetti qualcosa di classico, non in termini di specifica forma, ma nella compostezza delle parole, come suggerisce la citazione di Eschilo posta in esergo: “So come gli uomini si nutrono con sogni di speranza”: Ci vuole resistenza /all’assalto dei barbari/ falchi sdraiati nei salotti mediatici ….

Il poeta Pisana in ogni testo sembra voler cogliere l’essenza dell’eternità come incontro di emozione e intelletto di passione e cautela, di trascendenza e ragione : …Quando la tempesta /e la solitudine li annebbia/cerco riparo/sotto il legno della croce /per scampare l’imboscata…

Un approccio quasi pragmatico con la realtà di fronte alla quale l’ artista non sa da che parte stare / col rosso o col nero, con la destra o con la sinistra/ col cielo o con la terra/ con la luna o con le stelle. Sento che la verità fatica a respirare.

Si coglie , pagina dopo pagina, spontaneità e naturalezza nel rapporto con il tempo: …I giorni sono sepolcri di morte e di vita /strade di cadaveri ambulanti / alla ricerca della vera verità/ crocifissori di giusti e ingiusti / si fermano alla sera quando la nebbia chiude il varco; nel rapporto con i luoghi e le cose: Non s’arrende l’inquietudine al bisogno di sapere / da dove veniamo e dove andiamo; con la solitudine e la presenza: Ombra di donna, ombra di madre /di amante, di mistero t’accarezza ormai come la mano il viso di fanciullo…; ed ancora, con i momenti d’incontro e quelli ordinari, la precarietà e la durata , il finito che muta in infinito, l ‘instabilità che diviene eternità .

La raccolta dei testi di L’esilio della notte, Kanaga Edizioni, ha ricevuto il Premio di Arcore 2025 ed è esemplare dimostrazione di come la poesia possa proporsi l’intento di risultare intensamente speculativa caricandosi di significati metafisici senza divenire arida e fredda.

Fulcro di tutto il libro è la diretta derivazione dal pensiero e dalle riflessioni del critico letterario e teologo Domenico Pisana, quesiti riguardanti il tempo e il destino, il dubbio e la verità, la vastità del cosmo in paragone alla fragilità umana.

In sostanza la chiave di lettura sta proprio nel titolo “L’esilio della notte” con la sua forza lacerante…intensa di memorie mentre procede giorno dopo giorno in direzione dell’Infinito.

Giuseppina Rando

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Giuseppina Rando vive a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Collabora con diverse riviste ed è presente in numerosi volumi di poesia, antologie e saggi. Ha pubblicato testi di poesia tra i quali: Spuma di mare. Poesie (1970-1981), Statue di gesso, (1982-1995), Duplice veste (2001), Immane tu (2002), Figura e parola (2005), Vibrazioni (2007) Bioccoli (2008).

Saggi: Profili di donne nel Vangelo (2001); Chiara. Una voce dal silenzio (2002), Le belle parole, (2013). Nel Segno – Racconti (2011).

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