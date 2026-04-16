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“Aiutateci a salvare la mamma!” Riceviamo

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Tempo di lettura: 2 minuti

Gentile Redazione di Radio Rtm,
mi rivolgo a voi con la speranza che possiate aiutarmi a dare voce a
una battaglia che la mia famiglia sta portando avanti con coraggio, ma
che purtroppo presenta costi difficili da sostenere da soli.

Mia madre sta affrontando una sfida difficile contro un glioma
celebrale.
Ha già subito un intervento di rimozione ( purtroppo parziale)  presso
l’ospedale San Marco di Catania e a breve inizierà il percorso di
riabilitazione presso una clinica a Siracusa.
Le cure e la gestione di una malattia così complessa hanno costi che
non riusciamo più a sostenere da soli.
La vostra donazione ci aiuterà a coprire:
Cure e farmaci: Spese per la chemioterapia e medicinali specifici
necessari per il suo protocollo.
Trasferte e viaggi: Spese logistiche per i continui spostamenti
verso il centro specializzato.
Per questo motivo, abbiamo deciso di avviare una raccolta fondi per
assicurarci che possa continuare il suo percorso di cura senza
interruzioni.
Anche un piccolo contributo può fare la differenza nel percorso verso
la sua guarigione.
Come contribuire:
Link GoFundMe : https://gofund.me/c5f99e7f1
Bonifico/IBAN collegato alla raccolta: IT47E0200832974001846318380
( Alessandra Fede)
Vi preghiamo di aiutarci a diffondere questo appello. Una vostra pubblicazione ci permetterebbe di raggiungere tante persone che, conoscendo mia madre o semplicemente per spirito di solidarietà, vorranno darci una mano.
Resto a vostra completa disposizione per fornire documentazione (nel rispetto della privacy) o per raccontarvi meglio la nostra storia.
Vi ringrazio di cuore per l’attenzione e per l’aiuto che potrete darci.
Con speranza.
La figlia Alessandra

© Riproduzione riservata
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