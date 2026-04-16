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Sport | Vittoria

L’A.S.D. Vittoria Football Club sale sul tetto della provincia: è trionfo nel Campionato Under 15

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VITTORIA, 16 Aprile 2026 – Il sipario cala sulla stagione sportiva 2025/2026 regalando una gioia immensa ai colori biancorossi: l’A.S.D. Vittoria Football Club è ufficialmente la vincitrice del Campionato Under 15 Giovanissimi di Calcio a Undici. Con la proclamazione odierna, la società si aggiudica il prestigioso titolo di Campione Provinciale, coronando un percorso fatto di dedizione, talento e spirito di squadra.
Il successo è il frutto di un lavoro corale che parte dal campo e arriva ai vertici societari. La Delegazione Provinciale ha voluto tributare un plauso speciale non solo ai giovani calciatori, veri protagonisti dell’impresa, ma anche ai dirigenti e a tutti i collaboratori che hanno reso possibile questo traguardo. Oltre alle congratulazioni di rito, la Delegazione ha espresso i migliori auspici per il futuro sportivo del club, fiduciosa che questo titolo possa essere solo il primo di una lunga serie.
Mentre il Vittoria festeggia, un pensiero di stima va anche a tutte le altre società partecipanti, il cui impegno ha garantito un campionato competitivo e leale fino all’ultimo minuto. La vittoria dell’Under 15 non è solo un trofeo in bacheca, ma il simbolo di un movimento giovanile in piena salute che guarda alla prossima stagione con rinnovata ambizione.

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