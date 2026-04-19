Comiso. Avviati lavori di manutenzione campetto polivalente e del campo sportivo di Pedalino

Comiso, 19 aprile 2026 – Lavori di manutenzione del campetto polivalente di Comiso e del campo sportivo di Pedalino. “Restituiremo alla città e alla frazione due strutture funzionali”. Le Dichiarazioni dell’assessore ai servizi tecnici, Giovanni Assenza.

“Saranno a breve avviati i lavori di manutenzione straordinaria del campetto polivalente di Comiso e del campo sportivo di Pedalino, nell’ambito di un più ampio programma di riqualificazione delle infrastrutture sportive del territorio – comunica Assenza-.

L’intervento prevede, tra le opere principali, la manutenzione straordinaria della struttura polivalente, la realizzazione di un collegamento coperto tra gli spogliatoi e il campo da gioco, la creazione di uno spogliatoio dedicato agli arbitri, l’adeguamento degli impianti elettrico, idrico e di illuminazione, nonché l’installazione di un impianto fotovoltaico. Presso il campo sportivo di Pedalino è inoltre prevista la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione dell’area di gioco. L’importo dei lavori ammonta a un totale complessivo di progetto pari a € 151.719,90.

Responsabile Unico del Progetto (RUP) e progettista: Ing. Giuseppe Saddemi, Direttore dei lavori: Arch. Mario Castello. Restituiremo alla città due impianti sportive funzionali e, posso anticipare, siamo quasi in dirittura d’arrivo per la consegna dei lavori di rifacimento della piscina comunale”.

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