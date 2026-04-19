Ferrante sfiora il podio ma brilla sulla DOC Sicilia: prestigioso riconoscimento al sommelier di Modica

Modica, 19 aprile 2026 – Non è salito sul podio per una manciata di decimi, ma il suo risultato racconta comunque una storia di eccellenza e competenza. Emmanuel Ferrante, sommelier modicano della vineria Cavatappi, è stato tra i protagonisti dell’edizione 2026 del concorso “Miglior Sommelier di Sicilia”, distinguendosi in modo particolare per la sua profonda conoscenza del territorio vitivinicolo isolano. Ferrante ha infatti ottenuto il prestigioso premio dedicato alla DOC Sicilia, un riconoscimento assegnato a chi dimostra competenze specifiche e una padronanza superiore nella valorizzazione dei vini regionali. Un risultato di rilievo, che assume ancora più valore considerando l’altissimo livello dei partecipanti e le prove estremamente selettive della competizione: degustazioni alla cieca, analisi tecniche e capacità comunicative. Il sommelier di Modica ha sfiorato il podio per appena 0,5 punti su 100, un margine minimo che non sminuisce però una performance solida e completa. Al contrario, il premio ricevuto conferma il suo percorso di crescita e specializzazione nel settore. A consegnargli il riconoscimento è stato il presidente Alessio Planeta, figura di riferimento nel panorama enologico siciliano. Per Ferrante si tratta di un’ulteriore affermazione dopo il successo ottenuto circa sei mesi fa con il premio dedicato alla DOC Marsala, a testimonianza di una continuità di risultati che ne rafforza il profilo professionale. Se il titolo di Miglior Sommelier di Sicilia 2026 è andato a Rita Gurrieri, la prova di Emmanuel Ferrante resta tra le più significative dell’edizione, soprattutto per la capacità di raccontare e interpretare il patrimonio vitivinicolo dell’isola. Un risultato che non rappresenta un punto di arrivo, ma piuttosto una tappa importante in un percorso già segnato da passione, studio e profondo legame con il territorio.

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