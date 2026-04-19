Ginnastica artistica: Al Trofeo di Primavera Raimbow buoni risultati per le ginnaste della Motyka Modica

Modica, 19 aprile 2026 – Si è disputata ieri al “PalaMillenium” di Rosolini la seconda prova del trofeo di Primavera Raimbow di ginnastica artistica.

Tra le ginnaste protagoniste della kermesse anche quelle della Motyka Modica, che hanno portato a casa diversi podi che dimostrano una continua crescita sportiva e soprattutto a livello di tecnica grazie al lavoro e l’impegno profuso in palestra quotidianamente sotto lo sguardo attento e puntiglioso delle istruttrici Cristina Melilli e Mariastella Vittorio.

Podio tutto Motyka Modica nella categoria Allieve A Avanzato, dove Ginevra Adamo si è classificata al primo posto, precedendo le compagna di scuderia Morena Modica, che ha ottenuto la piazza d’onore, mentre a completare il podio con il terzo posto ci hanno pensato Aurora Stracquadanio, Caterina Abbate e Alessia Crucetta.

Successo pieno per i colori della Motyka Modica anche nella categoria Allieve B Avanzato, con il primo posto di Sveva Puma, il secondo di Roberta Pentito e Vittoria Quartarone e il terzo di Diletta Calvo e Amelia Caschetto.

La Motyka Modica ha monopolizzato anche il podio del Trofeo Primavera SuperGym, dove il gradino più alto del podio è andato Emma Pisana, Sibilla Parisi, Nicole Mefhan, Alma Gallardo e Agnese Puccia, la piazza d’onore è andata a Vittoria Carboni, Iris Candido e Bianca Arena, mentre il gradino più basso del podio è andato a Giulia Buscema.

“Giornata quasi perfetta per le nostre ginnaste – dichiarano dalla Motyka Modica – con risultati a dir poco positivi che ci danno la carica per continuare su questa strada. La cosa più bella che abbiamo visto ieri al PalaMillenium di Rosolini, è stata vedere uscire dalla pedana le nostre ginnaste con il sorriso sulle labbra e questo conta molto di più dei risultati ottenuti, perchè questo sport soprattutto a livello giovanile serve prima di tutto per formarsi e fare esperienza. Buona parte del merito di questi successi, vanno sicuramente ai tecnici Cristina Melilli e Mariastella Vittorio, che insieme alle nostre atlete passano tantissime ore in palestra attenzionando ogni dettaglio e facendo crescere la passione di ogni singola ginnasta per questa disciplina e siamo certe che senza il loro impegno e la loro presenza tutta sarebbe più difficile da ottenere”.

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