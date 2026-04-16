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Sospeso il fermo in Sicilia: gli autotrasportatori pronti al confronto con il Ministro Salvini

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SICILIA, 16 Aprile 2026 – Una boccata d’ossigeno per l’economia dell’isola e per la mobilità su gomma. La protesta degli autotrasportatori siciliani, che minacciava di bloccare i rifornimenti e la logistica regionale, subisce una battuta d’arresto strategica.
Attraverso una nota ufficiale, Salvatore Bella, segretario del comitato autotrasportatori siciliani, ha confermato la ricezione di una convocazione formale da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. L’incontro è fissato per il prossimo 22 aprile a Roma, presso la sede del Ministero.
Le ragioni della tregua
La decisione di sospendere il fermo non è una resa, ma un’apertura al dialogo istituzionale. Il comitato ha infatti sottolineato come la convocazione rappresenti un “primo importante risultato”, frutto della pressione esercitata nelle ultime settimane e della mediazione politica.
“Sottoporremo al ministro le criticità tutte siciliane e proporremo le nostre soluzioni. Confidiamo in un risultato concreto, sia a breve che a lungo termine”, ha dichiarato Salvatore Bella.
Nonostante lo stop ai blocchi, la tensione resta alta. Il comitato ha precisato che, sebbene il fermo sia sospeso con effetto immediato, permane lo stato di agitazione.
Il futuro della protesta dipenderà esclusivamente dall’esito del tavolo tecnico del 22 aprile. Se le risposte del Ministero su costi del carburante, continuità territoriale e infrastrutture isolane non dovessero essere ritenute soddisfacenti, i tir potrebbero tornare a spegnere i motori.
Per ora, la Sicilia riparte, in attesa di capire se da Roma arriveranno soluzioni concrete o nuove promesse.

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