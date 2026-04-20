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Attualità | Ragusa

OdCec Ragusa a confronto con la Direzione Provinciale Agenzia delle entrate

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Ragusa, 20 aprile 2026 – Un confronto diretto, concreto e orientato al miglioramento dei servizi: è questo il clima che ha caratterizzato l’incontro tra l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ragusa e la governance della direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, guidata dal direttore provinciale Nicola Lamaddalena.
Attorno al tavolo, il consiglio direttivo dell’Ordine — il presidente Michelangelo Aurnia, la vicepresidente Tiziana Vitale, il tesoriere Sergio Cassisi, il segretario Luca Genovese e i consiglieri Giovanna Scifo, Alessandro Raniolo e Carmelo Frasca, delegato ai rapporti con l’Agenzia — ha affrontato con l’Ufficio una serie di criticità operative che negli ultimi mesi hanno inciso sul lavoro degli studi professionali. Un dialogo franco, che ha permesso di analizzare sia le problematiche ancora aperte sia i miglioramenti già introdotti dall’Agenzia. Dal confronto è emersa una volontà condivisa: rendere più efficiente, chiara e uniforme la comunicazione tra professionisti e ufficio. Per questo motivo si è deciso di predisporre una circolare congiunta, destinata a tutti i commercialisti della provincia, contenente indicazioni operative sugli strumenti da utilizzare nelle interlocuzioni con l’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo è duplice: agevolare il lavoro quotidiano degli studi e, allo stesso tempo, ottimizzare i processi interni dell’Ufficio ricevente. Una comunicazione più strutturata, infatti, consente di ridurre tempi, fraintendimenti e sovraccarichi, migliorando il servizio complessivo.
La visione del direttivo, orientata alla collaborazione e alla crescita professionale reciproca, ha portato inoltre alla conferma della partecipazione dell’Ordine al convegno sul Tax control framework, organizzato insieme a Sicindustria Ragusa e previsto per il mese di giugno. Un appuntamento che si inserisce in un percorso di dialogo costante con gli attori istituzionali e con il mondo produttivo.
«Questa iniziativa rappresenta un ulteriore segnale della volontà di collaborazione costante tra l’Ordine dei dottori commercialisti e i diversi uffici», afferma il presidente Michelangelo Aurnia. «Lavorare in sinergia significa rafforzare la rete professionale e offrire ai cittadini e alle imprese un sistema più efficiente, moderno e capace di rispondere alle esigenze del territorio».

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