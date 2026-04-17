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Attualità | Monterosso Almo

Monterosso Almo pronta per la 37ª Sagra dei Cavatieddi: gusto e musica per la Festa degli Angeli 2026

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Monterosso Almo, 17 aprile 2026 – Tutto pronto nel borgo Monterosso per uno degli appuntamenti più attesi della primavera iblea. Domenica prossima, 19 aprile , torna con la sua 37ª edizione la Sagra dei Cavatieddi, inserita nel programma della Festa degli Angeli. L’appuntamento è per le 19,00 in Piazza Sant’Antonio. Protagonista assoluto sarà il “cavati”, la tipica pasta fatta a mano condita con sugo, preparata al momento secondo la tradizione monterossana. A completare il menu della sagra non mancheranno altre eccellenze dolciarie monterossane : crispelle calde, cannoli, torrone e la classica “pagnuccata”. La serata sarà animata dallo spettacolo musicale a cura del “Trio Musica e Magia” di Damiano Scollo. In programma balli di gruppo e intrattenimento per tutte le età, con l’obiettivo di trasformare la piazza in una grande festa popolare. La Sagra dei Cavatieddi, giunta alla 37ª edizione, è ormai un simbolo della tradizione gastronomica e popolare di Monterosso Almo.

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