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Acate | Sanità

Acate, lunedì 20 aprile l’attivazione della Casa della Comunità di via Vittorio Veneto

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Acate, 16 aprile 2026 – Lunedì 20 aprile, alle ore 12, sarà ufficialmente attivata la Casa della Comunità di Acate, realizzata nei locali dell’ex poliambulatorio di via Vittorio Veneto n. 98. La struttura, di tipo “Spoke”, rientra tra gli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito del potenziamento della rete dell’assistenza sanitaria territoriale.
L’intervento ha consentito il recupero e la riqualificazione dell’immobile esistente, attraverso opere di efficientamento energetico e di rifunzionalizzazione degli spazi. In particolare, sono stati completamente rifatti gli impianti elettrici e di climatizzazione, sostituiti gli infissi esterni e riorganizzati i locali, così da adeguare la struttura agli standard previsti. Il finanziamento complessivo dell’opera ammonta a 927.152,55 euro.
Tra i servizi che troveranno spazio nella struttura figurano il Pua (Punto unico di accesso), il Cup, l’Ufficio ticket, il Punto prelievi, le vaccinazioni e la specialistica ambulatoriale. “Con l’attivazione della Casa della Comunità di Acate – dichiara il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago – prosegue il percorso di rafforzamento della sanità di prossimità. Questa è la sesta struttura dopo Pozzallo, Vittoria, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina e Giarratana. Un risultato concreto che conferma l’impegno dell’Azienda nel rendere i servizi sempre più accessibili e vicini ai bisogni dei cittadini”.
Le Case della Comunità, secondo il modello organizzativo delineato dal DM 77/2022, rappresentano infatti il punto di riferimento dell’assistenza territoriale: luoghi nei quali costruire percorsi di presa in carico integrata, in particolare per i pazienti cronici e fragili, assicurando continuità assistenziale, prossimità e coordinamento tra i diversi professionisti sanitari.

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