Pozzallo. Fondi accoglienza, Dafne Musolino (IV): “Reinserire subito la città marinara tra i Comuni beneficiari”

PALERMO, 16 Aprile 2026 – Anche Italia Viva si schiera a favore del reinserimento della città di Pozzallo fra i Comuni che devono essere “risarciti” per l’opera meritoria riguardo agli sbarchi di immigrati. È la senatrice Dafne Musolino a rilasciare un importante dichiarazione che segue l’appello che il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, aveva fatto nelle ultime ore. “Lo Stato ha destinato alla Regione Siciliana risorse finanziarie – ha detto la Musolino – per la promozione turistica finalizzate a compensare l’impatto dell’attività migratoria nei comuni siciliani che rappresentano i primi baluardi di sbarco, accesso e accoglienza. Nella ripartizione decisa dalla Regione, tuttavia, il Comune di Pozzallo è stato escluso dall’elenco dei beneficiari a favore di altre comunità che, pur avendo subito disagi legati agli sbarchi, non presentano di certo criticità superiori a quelle della città della provincia iblea. Spettava alla Regione Siciliana fare un uso adeguato di questi fondi, ma come sempre ci ha deluso”, dichiara in una nota la senatrice.

“L’esclusione di Pozzallo è inspiegabile. Parliamo di una comunità che per 25 anni si è distinta in prima linea per la sua capacità di accoglienza. Ricordo a chi oggi siede al governo regionale che il Comune ospita un importante hotspot adibito alle procedure di prima identificazione, screening sanitario e accoglienza, con oltre 66.000 arrivi registrati solo nel 2025. Spiace osservare – prosegue la senatrice – come ancora una volta l’utilizzo dei fondi da parte della Regione sia improntato a logiche quantomeno distanti dal principio della razionale gestione delle risorse economiche, destinate soprattutto alla valorizzazione dei territori che sostengono i pesi maggiori. Preannuncio al Presidente della Regione che formulerò una lettera ufficiale con l’invito a modificare tempestivamente l’elenco dei Comuni beneficiari della risorsa, inserendo Pozzallo così come giustamente merita”, conclude Musolino.

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