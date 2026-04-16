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Modica. Incidente sul lavoro a Pozzo Cassero: cede un ramo durante la potatura, uomo precipita dalla scala

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MODICA, 16 Aprile 2026 – Brutto incidente sul lavoro, fortunatamente senza conseguenze tragiche, quello avvenuto nella mattinata di giovedì nella zona rurale di Pozzo Cassero. Un uomo, impegnato nelle consuete operazioni di potatura, è rimasto vittima di una rovinosa caduta che ha fatto scattare immediatamente i soccorsi.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si era arrampicato su una scala appoggiata a un albero per raggiungere i rami più alti. All’improvviso, però, un grosso ramo ha ceduto, spezzandosi e trascinando con sé l’uomo in un volo di circa due metri prima del violento impatto con il suolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno prestato le prime cure e trasferito d’urgenza il ferito presso l’ospedale Maggiore di Modica. A seguito dei controlli e degli accertamenti diagnostici, i medici hanno riscontrato diversi traumi localizzati all’anca, al bacino e all’addome. Nonostante la dinamica dell’incidente e la gravità delle contusioni riportate, l’uomo non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

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