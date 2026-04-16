Caso Visodent: finanziamenti annullati grazie a Federconsumatori

16 Agosto 2026 – Importante risultato a tutela dei consumatori nell’ambito delle note vicende relative alla Visodent, un caso che ha assunto rilievo anche mediatico per il numero di pazienti

coinvolti e per le gravi criticità emerse nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie.

La vicenda si è conclusa positivamente per due associati che avevano sottoscritto contratti di finanziamento per sostenere un piano di cure odontoiatriche con la Visodent.

Le cure si sono rivelate incomplete e/o non conformi a quanto previsto. In entrambi i casi, seguiti da Federconsumatori, i finanziamenti risultavano strettamente collegati alle cure odontoiatriche e finalizzati esclusivamente alla loro esecuzione, come documentato nei contratti sottoscritti.

Nonostante l’incompletezza delle cure, a seguito della loro interruzione, i pazienti si sono trovati costretti a continuare a pagare le rate del finanziamento, subendo nel frattempo un

significativo peggioramento delle condizioni di salute e un rilevante disagio psicofisico.

Ai consumatori era stata prospettata la possibilità di essere seguiti da una altra struttura convenzionata. Tuttavia, tale soluzione non è stata accettata dai pazienti, i quali, a fronte

dell’urgenza della propria condizione clinica, hanno ritenuto necessario rivolgersi tempestivamente ad altri professionisti per evitare un ulteriore aggravamento del loro stato di salute.

Dopo numerose diffide e richieste formali di chiarimenti e rimborsi, supportate anche da documentazione clinica di struttura pubblica che ha certificato le criticità del trattamento, è stato avviato un lungo confronto con l’istituto finanziatore.

All’esito di una complessa istruttoria, la finanziaria ha riconosciuto le criticità emerse e si è posta dalla parte dei consumatori, procedendo alla definizione positiva delle loro pratiche,

con la restituzione delle somme già versate e la contestuale chiusura delle posizioni debitorie.

Determinante è stato il ruolo dell’ufficio legale della sede Federconsumatori di Via Roma a Palermo e dell’Avv. Elvira D’Agati che, attraverso una complessa attività stragiudiziale, ha

ricostruito il nesso tra finanziamento e prestazione sanitaria, tutelando i diritti degli assistiti.

Le vicende sono state risolte quindi in via stragiudiziale, senza ricorrere né all’Autorità Giudiziaria né a costose procedure di mediazione, confermando l’efficacia di un’azione

tempestiva e qualificata.

“Il risultato ottenuto dimostra l’importanza dell’assistenza legale e dell’azione delle associazioni dei consumatori – dichiarano da Federconsumatori Palermo – e la vicenda rappresenta un precedente significativo e un segnale importante per la tutela dei diritti dei pazienti-consumatori”.

Grazie all’assistenza di Federconsumatori Palermo due pazienti truffati da Visodent hanno avuto giustizia – afferma il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa –

dimostrando, a diversi mesi dalla vicenda, che se si opera con serietà e competenza i risultati possono arrivare. In questo caso il risultato è stato ancor più importante, perché ottenuto senza andare in tribunale”.

Salva