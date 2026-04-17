Ad Acate un importante intervento di efficientamento energetico della pubblica illuminazione

Acate, 17 aprile 2026 – Ancora un risultato concreto frutto del lavoro istituzionale e della collaborazione tra i rappresentanti del territorio. Il Comune di Acate è risultato beneficiario di un finanziamento pari a 100.000 euro nell’ambito della Legge Regionale 30 gennaio 2025, n. 3, destinata a interventi di riqualificazione urbana, manutenzione straordinaria, rigenerazione urbana e investimenti. Grazie al contributo ottenuto, sono in corso i lavori di ammodernamento della rete di pubblica illuminazione, attraverso la sostituzione dei corpi illuminanti ormai obsoleti con nuovi impianti a tecnologia LED, fino a un massimo di 330 punti luce distribuiti nel territorio comunale. “Si tratta di un intervento strategico per Acate – dichiara l’Onorevole Ignazio Abbate – perché unisce decoro urbano, sicurezza e risparmio energetico. Investire sulla pubblica illuminazione significa migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini, rendere più sicure strade e spazi pubblici e allo stesso tempo ridurre i costi di gestione per l’ente”. I nuovi impianti garantiranno infatti una maggiore uniformità dell’illuminazione, una significativa riduzione dei consumi energetici e minori costi di manutenzione, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico. “Desidero evidenziare – prosegue Abbate – la positiva sinergia istituzionale che ha reso possibile il raggiungimento di questo obiettivo. Un ringraziamento va al sindaco Gianfranco Fidone, ai consiglieri comunali che hanno seguito con attenzione l’iter del progetto e alla consigliera provinciale Irene Tidona, il cui costante impegno sul territorio conferma quanto sia fondamentale la collaborazione tra i diversi livelli amministrativi. Il Comune di Acate merita attenzione, investimenti e programmazione, e continueremo a lavorare in questa direzione”.

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