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Modica, colta da malore in strada: salvata dai passanti e dai Carabinieri. In salvo la figlia nel passeggino

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MODICA, 17 Aprile 2026 – Punti di paura, ma anche di grande umanità, quelli vissuti questa mattina nel cuore di Modica, in Piazza Matteotti. Una donna è stata colpita da un improvviso attacco epilettico mentre si trovava a passeggio con la figlia piccola.
La signora stava percorrendo Corso Umberto spingendo il passeggino quando, improvvisamente, si è accasciata al suolo a causa di una violenta crisi. La scena ha immediatamente attirato l’attenzione dei passanti. Grazie alla prontezza di un persona  e’ stato lanciato l’allarme e la bambina è stata subito messa in sicurezza e allontanata dal pericolo, evitando che il passeggino potesse ribaltarsi o finire in mezzo alla carreggiata.
Mentre alcuni cittadini prestavano i primi soccorsi alla madre in attesa dell’arrivo del 118, una donna ha preso in custodia la piccola si è presa cura di lei, tranquillizzandola e tenendola con sé con grande senso materno. La solidarietà modicana si è manifestata ancora una volta: in molti si sono fermati per offrire assistenza o per cercare di identificare la donna e risalire ai suoi familiari.
Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri, chiamati a gestire la situazione di emergenza. I militari hanno preso in carico la procedura per la tutela della minore, dato che la madre è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Modica per gli accertamenti e le cure del caso.
Gli uomini dell’Arma stanno ora lavorando per rintracciare i parenti più stretti della donna affinché la bambina possa essere riaffidata al calore familiare nel più breve tempo possibile. Al momento, la piccola sta bene ed è costantemente vigilata, in attesa che la situazione clinica della madre si stabilizzi.

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